Lidl Polska wycofuje wafle Sondey z nadzieniem karmelowym z powodu podejrzenia zanieczyszczenia metalicznymi ciałami obcymi.

Decyzja dotyczy konkretnej partii (I25233A) z datą minimalnej trwałości 4 grudnia 2025 roku, wyprodukowanej przez Biscuit International.

Klienci mogą zwrócić produkt do dowolnego sklepu Lidl bez paragonu; pozostałe wafle Sondey są bezpieczne.

Sprawdź, jak Lidl i producent zapewniają bezpieczeństwo i co zrobić z wadliwym towarem.

Lidl wycofuje wafle Sondey z powodu możliwych zanieczyszczeń

Decyzja o wycofaniu dotyczy produktu Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym (560 g), wyprodukowanego przez firmę Biscuit International. Chodzi o partię oznaczoną numerem I25233A z datą minimalnej trwałości 4 grudnia 2025 roku. Jak podkreśla Lidl, działanie ma charakter prewencyjny, ponieważ w trakcie kontroli pojawiło się podejrzenie obecności metalicznych ciał obcych w niektórych egzemplarzach.

Przedstawiciele sieci poinformowali, że wszelkie nieprawidłowości w produktach są natychmiast weryfikowane i zgłaszane producentowi. Co roku Lidl zleca tysiące testów w akredytowanych laboratoriach, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności.

Jak postąpić z wadliwym produktem?

Klienci, którzy kupili wskazaną partię wafli, proszeni są o niespożywanie produktu i zwrócenie go do dowolnego sklepu Lidl w Polsce. Sieć zapewnia, że nie jest wymagany paragon potwierdzający zakup. Procedura zwrotu dotyczy wyłącznie partii o numerze I25233A i wspomnianej dacie trwałości.

Jednocześnie Lidl poinformował, że pozostałe artykuły marki Biscuit International, w tym inne rodzaje wafli Sondey dostępne w sprzedaży, nie są objęte wycofaniem.

Przeprosiny i deklaracje producenta

W oficjalnym komunikacie podano, że zarówno Lidl Polska, jak i Biscuit International przepraszają za zaistniałą sytuację. Sieć podkreśliła, że bezpieczeństwo klientów jest dla niej najwyższym priorytetem, a podobne działania mają na celu zapobieganie ewentualnym zagrożeniom zdrowotnym. Sieć zapewnia, że procedury związane z wycofywaniem produktów są wdrażane natychmiast po wykryciu jakichkolwiek niezgodności.

Wszystkie działania mają na celu ochronę zdrowia konsumentów i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, które stanowią fundament polityki jakości firmy.

