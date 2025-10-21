Lidl wycofuje słodycze z półek! Sieć ostrzega przed zagrożeniem dla zdrowia

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-21 16:08

Lidl Polska wycofał z rynku popularne wafle Sondey XXL z nadzieniem karmelowym. Powodem jest podejrzenie obecności metalicznych ciał obcych w jednej partii produktu - pisze "Fakt". Sieć apeluje do klientów o niespożywanie wskazanych wafli i umożliwia ich zwrot w dowolnym sklepie bez konieczności okazania paragonu.

Wnętrze sklepu Lidl w Warszawie, z długimi rzędami półek wypełnionych produktami spożywczymi. Na suficie widoczne są systemy oświetleniowe oraz kamera monitoringu. Pomarańczowe plakaty informują o wyprzedażach DO WYCZERPANIA ZAPASÓW oraz AKTUALNA OFERTA. Klienci z wózkami na zakupy przeglądają asortyment, a jeden wózek jest częściowo wypełniony produktami Nutella Biscuits i innymi słodyczami. Artykuł na Super Biznes informuje o wycofaniu wafli Sondey z nadzieniem karmelowym.

i

Autor: Kamil Durajczyk Wnętrze sklepu Lidl w Warszawie, z długimi rzędami półek wypełnionych produktami spożywczymi. Na suficie widoczne są systemy oświetleniowe oraz kamera monitoringu. Pomarańczowe plakaty informują o wyprzedażach "DO WYCZERPANIA ZAPASÓW" oraz "AKTUALNA OFERTA". Klienci z wózkami na zakupy przeglądają asortyment, a jeden wózek jest częściowo wypełniony produktami Nutella Biscuits i innymi słodyczami. Artykuł na Super Biznes informuje o wycofaniu wafli Sondey z nadzieniem karmelowym.
Super Biznes SE Google News
  • Lidl Polska wycofuje wafle Sondey z nadzieniem karmelowym z powodu podejrzenia zanieczyszczenia metalicznymi ciałami obcymi.
  • Decyzja dotyczy konkretnej partii (I25233A) z datą minimalnej trwałości 4 grudnia 2025 roku, wyprodukowanej przez Biscuit International.
  • Klienci mogą zwrócić produkt do dowolnego sklepu Lidl bez paragonu; pozostałe wafle Sondey są bezpieczne.
  • Sprawdź, jak Lidl i producent zapewniają bezpieczeństwo i co zrobić z wadliwym towarem.

Lidl wycofuje wafle Sondey z powodu możliwych zanieczyszczeń

Decyzja o wycofaniu dotyczy produktu Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym (560 g), wyprodukowanego przez firmę Biscuit International. Chodzi o partię oznaczoną numerem I25233A z datą minimalnej trwałości 4 grudnia 2025 roku. Jak podkreśla Lidl, działanie ma charakter prewencyjny, ponieważ w trakcie kontroli pojawiło się podejrzenie obecności metalicznych ciał obcych w niektórych egzemplarzach.

Przedstawiciele sieci poinformowali, że wszelkie nieprawidłowości w produktach są natychmiast weryfikowane i zgłaszane producentowi. Co roku Lidl zleca tysiące testów w akredytowanych laboratoriach, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności.

Jak postąpić z wadliwym produktem?

Klienci, którzy kupili wskazaną partię wafli, proszeni są o niespożywanie produktu i zwrócenie go do dowolnego sklepu Lidl w Polsce. Sieć zapewnia, że nie jest wymagany paragon potwierdzający zakup. Procedura zwrotu dotyczy wyłącznie partii o numerze I25233A i wspomnianej dacie trwałości.

Jednocześnie Lidl poinformował, że pozostałe artykuły marki Biscuit International, w tym inne rodzaje wafli Sondey dostępne w sprzedaży, nie są objęte wycofaniem.

Przeprosiny i deklaracje producenta

W oficjalnym komunikacie podano, że zarówno Lidl Polska, jak i Biscuit International przepraszają za zaistniałą sytuację. Sieć podkreśliła, że bezpieczeństwo klientów jest dla niej najwyższym priorytetem, a podobne działania mają na celu zapobieganie ewentualnym zagrożeniom zdrowotnym. Sieć zapewnia, że procedury związane z wycofywaniem produktów są wdrażane natychmiast po wykryciu jakichkolwiek niezgodności.

Wszystkie działania mają na celu ochronę zdrowia konsumentów i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, które stanowią fundament polityki jakości firmy.

„Mój recyklomat” - jak działa system kaucyjny?

Polecany artykuł:

Rząd Donalda Tuska nie zwalnia z podwyżkami. Oto co jeszcze będzie droższe
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIDL
WYCOFANE PRODUKTY