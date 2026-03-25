W Wielki Czwartek i Wielki Piątek (2-3 kwietnia 2026) większość sklepów Lidl będzie otwarta co najmniej do 23:00, a w Wielką Sobotę (4 kwietnia) tylko do 13:00.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny (5-6 kwietnia) wszystkie sklepy Lidl będą zamknięte, a 29 marca 2026 r. przypada niedziela handlowa z regularnymi godzinami otwarcia.

Lidl testuje niemal całodobowe sklepy w Poznaniu, Bielanach Wrocławskich i Warszawie.

Wydłużenie godzin otwarcia ma na celu zwiększenie komfortu zakupów i rozłożenie ruchu klientów.

Godziny otwarcia Lidla przed świętami

Wraz ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy 2026, Lidl wprowadza zmiany w funkcjonowaniu swoich sklepów. Celem jest zapewnienie większego komfortu zakupów i uniknięcie największego natężenia ruchu w ostatnich dniach przed świętami. Z przekazanych informacji wynika, że w dniach 2 i 3 kwietnia 2026 (Wielki Czwartek i Wielki Piątek) większość placówek będzie dostępna dla klientów co najmniej do godziny 23:00. To wyraźne wydłużenie standardowych godzin pracy.

Z kolei 4 kwietnia 2026 (Wielka Sobota) sklepy będą czynne krócej – maksymalnie do godziny 13:00. W dniach świątecznych, czyli 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek), wszystkie placówki pozostaną zamknięte.

Niedziela handlowa 29 marca

Jeszcze przed świętami przypada niedziela handlowa 29 marca 2026, podczas której sklepy Lidla będą działać w standardowym trybie – tak jak w dni powszednie. To dodatkowa okazja, by spokojnie przygotować się do Wielkanocy bez konieczności robienia zakupów na ostatnią chwilę.

Całodobowe sklepy Lidla całodobowe – pilotaż w trzech miastach

Ciekawym rozwiązaniem jest program pilotażowy sklepów działających niemal przez całą dobę. Obecnie obejmuje on trzy lokalizacje: Poznań, ul. Bułgarska 113, Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1,Warszawa, ul. Kasprowicza 117.Placówki te są otwarte od godziny 01:00 w poniedziałek do 23:00 w sobotę. Każdej nocy, między 23:45 a 00:15, obowiązuje krótka przerwa techniczna – w tym czasie zakupy można kontynuować, ale płatności są chwilowo wstrzymane.

W przypadku niedzieli handlowej sklepy te pozostaną dostępne przez całą dobę, z wyjątkiem wspomnianej przerwy organizacyjnej.

Dlaczego Lidl wydłuża godziny otwarcia

Zmiany w harmonogramie pracy sklepów wynikają z rosnących potrzeb klientów. Sieć podkreśla, że decyzja ma na celu zwiększenie wygody zakupów oraz rozłożenie ruchu w czasie. To również odpowiedź na standardy obowiązujące wśród największych sieci handlowych w Polsce.

Aktualne godziny działania konkretnych placówek można sprawdzić na stronie internetowej sieci, w aplikacji Lidl Plus oraz bezpośrednio przy wejściach do sklepów.

PTNW - Miłosz Bembinow