Kilkaset leków ze zmianami cen

Drożyzna coraz mocniej uderza w Polaków. Zaciskamy pasa, by wystarczyło do pierwszego. Wyższe opłaty za energię elektryczną, droga żywność, stale rosnące ceny benzyny mocno drenują nasze portfele. Zamiast wyczekiwanego antidotum docierają do nas kolejne informacje o podwyżkach. Tym razem czekają nas zmiany aptecznych rachunkach.

Z nowej listy, którą opublikował resort zdrowia wynika, że podwyżka obejmie aż 380 leków. W większości przypadków podwyżki będą niewielkie i wyniosą od kilku groszy do kilku złotych. Jednak za pozostałe preparaty będziemy musieli zapłacić znacznie drożej.

Na tej liście są m.in. leki stosowane w leczeniu jaskry, schizofrenii, a także popularne preparaty dla osób z cukrzycą. Zdaniem ekspertów to właśnie pacjenci z cukrzycą mogą odczuć zmiany najbardziej.

Nawet 100 złotych więcej za opakowanie

Największe podwyżki dotyczą kilku popularnych leków. W niektórych przypadkach dopłata pacjenta wzrośnie naprawdę znacząco.

Najmocniej zdrożeją m.in.:

Jardiance (tabletki 10 mg, opakowanie 60 szt.) – cena dla pacjenta wzrośnie aż o 105,96 zł, Forxiga (tabletki 10 mg, opakowanie 30 szt.) – dopłata wzrośnie o 50,80 zł, Invokana (tabletki 100 mg, opakowanie 30 szt.) – podwyżka wyniesie 50,75 zł.

Jest jednak dobra wiadomość dla seniorów

Na koniec mamy też dobrą wiadomość. Nie wszyscy pacjenci odczują podwyżki. Jak informują urzędnicy resortu zdrowia, część z tych leków znajduje się na liście darmowych preparatów dla osób powyżej 65. roku życia.

Seniorzy mogą otrzymać je bezpłatnie, jeśli lekarz przepisze lek zgodnie z wskazaniami refundacyjnymi, a na recepcie pojawi się specjalne oznaczenie „S”. W takiej sytuacji pacjent nie zapłaci za lek ani złotówki.

Dłuższa lista bezpłatnych leków dla seniorów

Dotychczas program bezpłatnych leków dla seniorów obejmował szeroki wykaz 3 665 pozycji. Od 1 kwietnia lista darmowych leków dla seniorów zostanie rozszerzona o nowe substancje.

Osoby, które ukończyły 65. rok życia będą mieli dostęp do nowoczesnych leków onkologicznych, takich jak Nab-paklitaksel (rak piersi) czy Rybrevant (rak płuca). Muszą tylko spełniać kryteria kwalifikacji do programu.

Długa lista darmowych leków dla seniorów zostaje też uzupełniona o kolejne leki na nadciśnienie (np. preparaty z Quinaprilum), cukrzycę typu 2 oraz choroby układu nerwowego (np. Parkinson).

