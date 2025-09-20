Od 1 września 2023 r. wszyscy seniorzy po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków refundowanych, wystarczy recepta z kodem "S".

Lista bezpłatnych leków jest obszerna, obejmuje preparaty na najczęstsze choroby seniorów, m.in. na nadciśnienie, cukrzycę czy bóle stawów.

Od 14 lutego 2025 r. każdy lekarz, również prywatny, może wystawić receptę na darmowe leki, a farmaceuci w aptekach będą mogli szczepić i wystawiać recepty na refundowane szczepionki.

Pamiętaj, aby przed wizytą sprawdzić dostępność leku na liście refundacyjnej i poprosić lekarza o receptę roczną, jeśli przyjmujesz leki na stałe.

Kto ma prawo do darmowych leków?

Od 1 września 2023 roku bezpłatne leki, a raczej preparaty lecznicze za zryczałtowaną niewielką opłatą, przysługują wszystkim osobom, które ukończyły 65 lat. To oznacza, że jeśli masz 65 lat lub więcej, możesz otrzymać wiele leków całkowicie za darmo, płacąc jedynie symboliczną opłatę recepturową.

Warunki, które musisz spełnić:

Ukończenie 65. roku życia (zarówno w dniu wystawienia, jak i realizacji recepty)

Posiadanie zdiagnozowanego schorzenia objętego refundacją

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ

Lek musi znajdować się w wykazie leków refundowanych (listy D1 lub D2)

Ważne! Nie ma dodatkowych przywilejów dla osób po 75. roku życia - wszyscy seniorowie 65+ mają równe prawa do bezpłatnych leków.

Jakie leki możesz otrzymać za darmo?

Lista bezpłatnych leków dla seniorów jest bardzo obszerna i obejmuje preparaty z najważniejszych grup terapeutycznych:

Najczęściej stosowane bezpłatne leki to:

Leki na nadciśnienie tętnicze - podstawa leczenia większości seniorów

Leki przeciwcukrzycowe - dla diabetyków

Leki przeciwbólowe - w tym preparaty na bóle stawów

Leki na choroby serca - kardiologiczne

Leki hormonalne - w tym preparaty tarczycy

Leki okulistyczne - krople do oczu, maści

Leki na choroby dróg oddechowych - w tym astmę, POChP

Leki przeciwbakteryjne - antybiotyki

Leki na choroby układu pokarmowego - na żołądek, wątrobę

Szczepionki - zgodnie z kalendarzem szczepień

Jak otrzymać bezpłatny lek?

Krok 1: Udaj się do lekarza z problemem zdrowotnym

Krok 2: Lekarz wystawi ci receptę z kodem uprawnienia „65+" lub „S"

Krok 3: Zrealizuj receptę w dowolnej aptece

Krok 4: Zapłać jedynie opłatę recepturową (obecnie około 3,20 zł)

Rewolucyjne zmiany od 14 lutego 2025 roku!

Dzięki nowym przepisom każdy lekarz może wystawić ci receptę na bezpłatny lek - nie tylko ci pracujący w NFZ, ale także prowadzący prywatne gabinety. To oznacza, że:

Możesz skorzystać z wizyty prywatnej i otrzymać receptę na darmowy lek

Receptę mogą wystawić lekarze wszystkich specjalności

Nie musisz czekać na wizytę w poradni NFZ

Praktyczne porady dla seniorów

Sprawdź listę leków przed wizytą Przed pójściem do lekarza sprawdź na stronie gdziepolek.pl, czy twój lek znajduje się na liście refundowanych. Nie wszystkie preparaty są bezpłatne.

Przed pójściem do lekarza sprawdź na stronie gdziepolek.pl, czy twój lek znajduje się na liście refundowanych. Nie wszystkie preparaty są bezpłatne. Poproś o receptę roczną Jeśli bierzesz lek na stałe, poproś lekarza o wystawienie recepty rocznej z kodem „65+". Będziesz mógł realizować ją w częściach przez cały rok.

Jeśli bierzesz lek na stałe, poproś lekarza o wystawienie recepty rocznej z kodem „65+". Będziesz mógł realizować ją w częściach przez cały rok. Sprawdź dostępność w aptece Nie wszystkie apteki mają wszystkie bezpłatne leki w magazynie. Zadzwoń wcześniej lub sprawdź dostępność na stronie gdziepolek.pl.

Nie wszystkie apteki mają wszystkie bezpłatne leki w magazynie. Zadzwoń wcześniej lub sprawdź dostępność na stronie gdziepolek.pl. Zachowaj dokumenty Zawsze zabieraj ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek oraz kartę ubezpieczenia NFZ.

Zawsze zabieraj ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek oraz kartę ubezpieczenia NFZ. Zapytaj farmaceutę o zamienniki Jeśli w aptece nie ma twojego bezpłatnego leku, farmaceuta może zaproponować równoważny preparat z tej samej grupy.

Jak powinna być wypełniona recepta dla seniora?

Recepta elektroniczna - kluczowe elementy:

Kod uprawnienia dodatkowego: Lekarz musi wpisać kod „S" w odpowiednim polu recepty elektronicznej. To najważniejszy element - bez tego kodu nie otrzymasz bezpłatnego leku.

Dane pacjenta:

Imię i nazwisko



Data urodzenia (potwierdzająca wiek 65+)



Numer PESEL



Adres zamieszkania

Dane leku:

Nazwa leku (najlepiej międzynarodowa)



Dawka i wielkość opakowania



Sposób dawkowania



Ilość opakowań (na jaki okres)

Rozpoznanie: Lekarz musi wpisać kod ICD-10 choroby, na którą przepisuje lek. To potwierdza, że schorzenie jest objęte refundacją.

Recepta papierowa - co sprawdzić:

Jeśli otrzymujesz receptę papierową, upewnij się, że zawiera:

Wyraźne zaznaczenie pola „bezpłatny" lub kod „65+"

Pieczątki lekarza i podpis

Data wystawienia (recepta ważna 30 dni)

Wszystkie dane wymienione wyżej

Ważne! Jeśli lekarz zapomni wpisać kod „S", nie otrzymasz bezpłatnego leku. W takiej sytuacji poproś o poprawienie recepty lub wystawienie nowej.

Nowe możliwości od 2025 roku

Recepty od lekarzy prywatnych: Największą zmianą jest możliwość otrzymania recepty na bezpłatny lek od lekarza prowadzącego prywatną praktykę. To oznacza, że:

Nie musisz czekać tygodniami na wizytę w NFZ

Możesz skorzystać z szybszej diagnostyki prywatnej

Lekarz prywatny może przepisać ci bezpłatny lek na NFZ

Recepty od specjalistów: Teraz receptę „65+" mogą wystawić również lekarze pracujący w:

Poradniach psychiatrycznych i leczenia uzależnień

Gabinetach stomatologicznych (na leki wspomagające leczenie)

Hospicjach i opiece paliatywnej

Prywatnych poradniach specjalistycznych

Apteczne szczepienia

Od lutego 2025 roku farmaceuci mogą:

Wystawiać recepty na refundowane szczepionki

Wykonywać szczepienia bezpośrednio w aptece

Obsługiwać pacjenta kompleksowo bez konieczności wizyty u lekarza

Szczególne przypadki i wyjątki

Leki importowane: Jeśli potrzebujesz leku niedostępnego w Polsce, lekarz może wystąpić o import docelowy. W przypadku seniorów 65+ taki lek również może być bezpłatny, jeśli znajdzie się na specjalnej liście.

Leki w programach terapeutycznych: Senior 65+ uczestniczący w programie lekowym (np. na choroby rzadkie) otrzymuje wszystkie leki w ramach programu bezpłatnie, niezależnie od ich wartości.

Sytuacje problemowe:

Jeśli lek jest chwilowo niedostępny, apteka powinna zaoferować zamiennik



W przypadku alergii na składniki, lekarz może przepisać droższy preparat jako bezpłatny



Seniorzy hospitalizowani otrzymują wszystkie leki bezpłatnie podczas pobytu

Ważne terminy i procedury

Recepta elektroniczna:

Ważna przez 30 dni od wystawienia (lub do końca miesiąca)

Kod uprawnienia „65+" musi być widoczny na recepcie

Można realizować w dowolnej aptece w Polsce

Recepta papierowa:

Nadal można otrzymać na życzenie pacjenta

Należy przechowywać jako potwierdzenie uprawnienia

Ważna przez 30 dni od wystawienia

Ważne informacje i kontakt

Gdzie sprawdzić aktualne listy leków:

Strona internetowa: gdziepolek.pl

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Strona Ministerstwa Zdrowia

Infolinia NFZ: 800 190 590 (bezpłatna)

Pamiętaj! Uprawnienie do bezpłatnych leków nie obejmuje leków dostępnych bez recepty (OTC) ani suplementów diety. Dotyczy wyłącznie leków przepisanych przez lekarza i znajdujących się na liście refundacyjnej.

