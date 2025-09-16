• W Niemczech brakuje ponad 500 leków, w tym syropów antybiotykowych dla dzieci i preparatów na ADHD, co budzi obawy farmaceutów przed nadchodzącą zimą.

• Polska może spodziewać się podobnych problemów z dostępnością leków, ponieważ, jak zauważa prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, kryzys w Niemczech często zwiastuje trudności w naszym kraju.

• Główną przyczyną niedoborów jest przeniesienie produkcji leków do Azji, co uzależnia Europę od zewnętrznych dostawców i czyni ją podatną na zakłócenia w łańcuchach dostaw.

• Wzmocnienie produkcji leków w Europie i uproszczenie procedur dla aptek to kluczowe działania, które mogą zapobiec przyszłym kryzysom i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Stowarzyszenia farmaceutów w Niemczech wyrażają poważne zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku farmaceutycznym. Braki leków w aptekach stają się coraz bardziej dotkliwe, a pacjenci, zwłaszcza dzieci, mają utrudniony dostęp do niezbędnych medykamentów. Thomas Preis, prezes Stowarzyszenia Niemieckich Farmaceutów, ostrzega przed poważnymi problemami z zaopatrzeniem w leki. "Również na tę zimę jesteśmy bardzo słabo przygotowani. Problem niedoborów leków stał się stałym tematem w aptekach" – powiedział Preis dziennikowi "Bild am Sonntag". Według jego relacji, ponad 500 leków jest obecnie oficjalnie zgłaszanych jako trudno dostępne, a w przypadku niektórych specyfików panuje wręcz "niedobór". Szczególnie trudna sytuacja panuje w dostępności syropów antybiotykowych dla dzieci, leków na astmę i preparatów na ADHD. Na szczęście, przynajmniej sytuacja w zakresie podstawowych leków przeciwgorączkowych i na przeziębienie oraz syropów na kaszel jest stabilna: "Dostawy są zapewnione" – podkreślił Preis.

Temat podtrzymują i polscy aptekarze oraz producenci leków. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, publikuje w mediach społecznościowych wpis nawiązujący do kryzysu lekowego u naszych sąsiadów. "Jeżeli w Niemczech brakuje antybiotyków przed sezonem zachorowań, to nie trzeba być wróżką, żeby przewidzieć ciąg dalszy. Również u nas" - napisał na platformie X.

Przyczyny kryzysu lekowego

Thomas Preis wskazuje na silne uzależnienie od zakładów produkcyjnych poza Europą jako główną przyczynę niedoborów. "Niemcy były kiedyś światową apteką; teraz światowa apteka znajduje się w Chinach lub Indiach. A kiedy fabryki w tych krajach doświadczają problemów z produkcją, natychmiast wpływa to na zaopatrzenie w Europie i w Niemczech" – tłumaczy Preis. Przeniesienie produkcji leków do Azji, gdzie koszty są niższe, doprowadziło do uzależnienia od zewnętrznych dostawców. Wszelkie zakłócenia w produkcji lub łańcuchu dostaw w tych krajach natychmiast odbijają się na dostępności leków w Niemczech.

Apel o zdecydowane działania

Również Niemieckie Stowarzyszenie Społeczne (SoVD) apeluje o zdecydowane działania w celu poprawy sytuacji. Niedobory leków stanowią ogromne obciążenie dla wielu osób, zwłaszcza starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wyjaśnił przewodniczący SoVD, Michael Engelmeier. "Inicjatywa Komisji Europejskiej z marca, mająca na celu wzmocnienie produkcji w Europie, musi zatem zostać pilnie zrealizowana, a zaopatrzenie w leki musi być w większym stopniu kontrolowane przez nas samych, aby uniknąć sytuacji kryzysowych i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów" – podkreślił Engelmeier.

SoVD apeluje również o więcej możliwości działania dla aptek, aby zmniejszyć bariery biurokratyczne i tym samym umożliwić szybsze dostawy. Uproszczenie procedur i zwiększenie elastyczności aptek mogłoby znacząco poprawić dostępność leków dla pacjentów.

Kryzys lekowy w Niemczech uwidacznia potrzebę wzmocnienia europejskiej produkcji leków. Uzależnienie od zewnętrznych dostawców naraża pacjentów na ryzyko braku dostępu do niezbędnych medykamentów. Inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwiększenie produkcji leków na terenie Europy, jest krokiem w dobrym kierunku, ale wymaga pilnej realizacji.

Należy również rozważyć wprowadzenie regulacji, które zachęcą firmy farmaceutyczne do przenoszenia produkcji z powrotem do Europy. Bezpieczeństwo pacjentów powinno być priorytetem, a zapewnienie stabilnych dostaw leków jest kluczowe dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

