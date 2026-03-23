Wysokość świadczenia wspierającego nie zależy od dochodu

Dobra wiadomość dla tysięcy Polaków. Już 2 kwietnia ruszają pierwsze wypłaty świadczenia wspierającego. Co ważne, będą nowe, wyższe kwoty. Po marcowej waloryzacji wypłaty mogą sięgnąć nawet 4353 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia nie jest zależna od dochodu.

Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami i ma pomóc w pokryciu kosztów codziennego funkcjonowania i leczenia.

Więcej osób z prawem do pieniędzy

W 2026 roku program został rozszerzony. To oznacza, że kolejna grupa osób z niepełnosprawnościami może ubiegać się o wsparcie finansowe.

W ciągu trzech lat świadczenie było wprowadzano etapami. W 2024 roku pomoc była skierowana dla osób z najwyższą potrzebą wsparcia (87–100 punktów). W 2025 roku program został rozszerzony na osoby z wynikiem 78-86 punktów. W tym roku program objął także osoby z wynikiem 70-77 punktów.

Punkty określające poziom potrzeby wsparcia przyznają wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Nawet ponad 4 tysiące złotych

Po marcowej waloryzacji wzrosła renta socjalna, która jest podstawą do wyliczania świadczenia wspierającego. Obecnie wynosi ona 1978,49 zł. I od tej kwoty liczone są wysokości świadczeń.

Najwyższe wsparcie dostaną osoby z największą potrzebą pomocy.

Kwoty świadczeń wspierających wyglądają tak:

4353 zł miesięcznie – przy 95–100 punktach, 3562 zł – przy 90–94 punktach, 2375 zł – przy 85–89 punktach, 1583 zł – przy 80–84 punktach, 1188 zł – przy 75–79 punktach, 792 zł – przy 70–74 punktach.

Pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty można otrzymać regularnie w stałych terminach: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia miesiąca.

