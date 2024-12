Likwidacja abonamentu RTV. Czy płacimy go ostatni raz? Rząd zapowiada dużą zmianę

Kiedy będzie zlikwidowany abonament RTV?

W 2025 roku po raz ostatni będziemy płacić abonament RTV. Resort kultury przygotowuje projekt ustawy, który zakłada likwidację daniny. Zgodnie z informacjami podanymi przez "Fakt", opłata ta może zostać zniesiona od 2026 roku. Obecnie abonament RTV płaci jedynie ok. 800 tys. gospodarstw domowych, co stanowi jedną trzecią uprawnionych -pisze "Fakt".Planowane zmiany zakładają zastąpienie abonamentu dotacją budżetową w wysokości 0,09 proc. PKB, co obecnie wynosiłoby ok. 3,5 mld zł. Proces legislacyjny ma związek z wyborami prezydenckimi, a nowe przepisy mogą wejść w życie najwcześniej w 2026 roku.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku będzie taki sam jak w roku 2024. Za użytkowanie odbiornika radiofonicznego trzeba zapłacić 8,70 zł miesięcznie, za odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny trzeba zapłacić 27,30 zł. Można uiścić od razu opłatę za cały rok lub za wybrane miesiące. Wybierając tę opcję, można dostać 10 proc. upustu. W ciągu roku za radio zapłacimy 94,00 zł, a za odbiornik radiowy i telewizyjny 294,90 zł.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z ustawowego obowiązku opłacania abonamentu RTV jest są zwolnieni:

* osoby, które ukończyły 75. rok życia,

* osoby powyżej 60. roku życia, które otrzymują emeryturę, ale tylko wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia miesięcznego,

* osoby z I grupy inwalidzkiej, inwalidzi wojenni i wojskowi, czyli weterani.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie są zobowiązani do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat. Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny się zgłosić dowolnej placówce pocztowej.