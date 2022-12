Limit cenowy dla rosyjskiej ropy. Rada UE podjęła decyzję

Limity cenowe na rosyjską ropę. UE podała oficjalnie kwotę

"Rada UE postanowiła dziś ustalić pułap cen ropy naftowej, (...) która pochodzi z Rosji lub jest z niej eksportowana, na poziomie 60 USD za baryłkę" - poinformowano oficjalnie. Jak wyjaśniono, limity cenowe mają "ograniczyć skoki cen spowodowane nadzwyczajnymi warunkami rynkowymi i wyraźnie zmniejszyć dochody, jakie Rosja uzyskuje z handlu tym surowcem po rozpętaniu nielegalnej agresji przeciwko Ukrainie".

Polska wyraziła zgodę na taki poziom cenowy w ostatnich dniach, odrzucając wcześniejsze propozycje, które zakładały limit rzędu 62-70 dol. za baryłkę. Według UE, ograniczenie cenowe ma również stabilizować ceny energii na globalnych rynkach i "złagodzić negatywne konsekwencje dla dostaw energii do krajów trzecich".

Rosja w oświadczeniu na ten temat stwierdziła, że "nie zaakceptuje" ograniczeń cenowych i nie będzie dostarczać ropy do krajów stosujących się do tych przepisów. Limity cenowe dla rosyjskiej ropy mają obowiązywać od 5 grudnia, wraz z nowym embargo. Od tego dnia rosyjska ropa naftowa nie będzie mogła trafiać do krajów UE oraz do Wielkiej Brytanii drogą morską. Kolejnym elementem ograniczeń jest zakaz importu rosyjskich produktów ropopochodnych od 5 lutego 2023 roku.

Zełenski o limicie ceny rosyjskiej ropy - to nie jest poważna decyzja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że wyznaczenie górnego pułapu ceny rosyjskiej ropy na poziomie 60 dol. „nie jest poważną decyzją”, bo jest to poziom zupełnie komfortowy dla budżetu państwa-agresora. Rosyjski budżet otrzyma rocznie 100 mld dol. – zaznaczył. „Te pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na wojnę i dalsze sponsorowanie przez Rosję innych terrorystycznych reżimów i organizacji. Te pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą destabilizację tych krajów, które teraz starają się uniknąć poważnych decyzji” – powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu opublikowanym na Telegramie.

