1000 zł zwrotu podatku od urzędu skarbowego! Limit wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku

Według obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r., obecna maksymalna kwota, jaką można wpłacić na indywidualne konto emerytalne (IKE), wynosi 17 766 zł. W przyszłym roku limit ten wzrośnie do 20 805 zł. W ten sposób zyskać można ponad 1 tys. zł. Z kolei wpłaty dokonane na indywidualne konto w celu zaopatrzenia emerytalnego przez pracownika nie mogą przekroczyć 7106,40 zł. W przyszłym roku będzie to już kwota w wysokości 8322 zł (IKZE). W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą wpłacana kwota może wynosić maksymalnie 10 659,60 zł, a w 2023 r. będzie to 12 483 zł (IKZE dla prowadzących pozarolniczą działalność).

Suma składek dodatkowych (PPE) wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego obecnie wynosi 26 649 zł. Wskazuje na to obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada ubiegłego roku. W 2023 r. kwota wzrośnie do 31 207,50 zł.

Ile zyskasz na wpłatach emerytalnych?

IKE - 3039 zł

IKZE - 1215,60 zł

IKZE dla prowadzących pozarolniczą działalność -1823,40 zł

PPE - 4558,50 zł

