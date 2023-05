Link4 patrzy na rynek oczami klientów

Link4 jest już na polskim rynku od 20 lat. Co więcej, firma wyróżniała się tym, że sprzedawała ubezpieczenia przez telefon, w czasach gdy zamiast smartfonów używało się względnie prymitywnych komórek, a ubezpieczenia kupowano głownie przez bezpośrednie wizyty w oddziale.

- Ta potrzeba dostrzeżona 20 lat temu, to konieczność spojrzenia oczami klienta, czego klient potrzebuje. Klient potrzebuje nie tylko pewności wypłaty odszkodowania, ale też wygodnej formy wykupu ubezpieczenie. Od tamtej pory, to nasza dewiza. 20 lat temu staraliśmy się stworzyć model zakupu i obsługi klienta, który będzie po prostu wygodny i podążający za codziennym życiem klienta - mówiła Agnieszka Wrońska, Prezes LINK4.

Prezes LINK4 podkreśliła również, że tworzenie przyjaznych produktów dla klienta, to również tworzenie prostej oferty, którą klient jest w stanie łatwo zrozumieć i w której nie musi błądzić ze względu na natłok ofert.

Sztuczna inteligencja? "Nie wyobrażam sobie budowania firmy ubezpieczeniowej bez empatycznego podejścia

Prezes LINK4 zaznaczyła, że firma wykorzystuje nowoczesną technologię wtedy, gdy uzna, że faktycznie będzie przydatna. Przykładami jest kalkulator ubezpieczenia, który działa w prosty sposób i nie wymagania podawania danych takich jak VIN, a bardziej podstawowe, jak numer rejestracyjny auta, rok wydania prawa jazdy, czy data urodzenia klienta. Rozwijane są również technologie, które ułatwiają likwidację szkody, np. nie musi być na miejsce wysłany rzeczoznawca, bo klient może zrobić zdjęcia i wysłać je w swoim smartfonie, co pozwala na szybsze rozpoczęcie procesu. Agnieszka Wrońska dodała jednak, że całkowite zamknięcie stacjonarnych punktów i zastąpienie ich czatbotami to dosyć odległa wizja.

- Myślę, że to wizja bardzo futurystyczna [...] sztuczna inteligencja rozwiązuje na razie proste problemy.[...] ubezpieczenia to pomoc klientowi w sytuacjach, które czesto są nieprzyjemne, to są wypadki losowe [...] nie wyobrażam sobie budowania firmy ubezpieczeniowej bez empatycznego podejścia. [...] tej części związanej z emocjami, kontaktem z człowiekiem sztuczna inteligencja prędko nie zastąpi - mówi Wrońska.

