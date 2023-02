i Autor: Archiwum prywatne, Marcin Gadomski/SUPER EXPRES Patrycja Kotecka

Patrycja Kotecka

Żona Ziobry odeszła z zarządu LINK4. Wiemy, jakie ma plany!

Patrycja Kotecka, prywatnie żona Zbigniewa Ziobry ministra sprawiedliwości, z dniem 31 grudnia 2022 r., złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu LINK4 TU. O zmianie nie informowało samo Link4. To spółka córka ubezpieczeniowego giganta PZU, będącego pod kontrolą Skarbu Państwa. Kotecka do firmy ubezpieczeniowej Link4 trafiła w marcu 2016 r. na stanowisko dyrektora marketingu i sprzedaży on-line, w marcu 2020 r. weszła do zarządu spółki- informuje Business Insider.