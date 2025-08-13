Przelewy Elixir zlecone po godzinie 16:00 w czwartek dotrą dopiero w poniedziałek.

System Euro Elixir będzie działał bez zmian, obsługując przelewy w euro.

Alternatywą są przelewy natychmiastowe Express Elixir, działające również w święta.

Przelewy przed długim weekendem? Zrób to mądrze, by uniknąć opóźnień!

Zbliża się długi weekend, a to oznacza również przerwę w działaniu transferów bankowych. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przypomina o przerwie w działaniu systemu Elixir, co może wpłynąć na terminy realizacji transakcji.

Jeśli planujesz wykonać przelew w systemie Elixir, musisz pamiętać o harmonogramie sesji rozliczeniowych. Standardowo, od poniedziałku do piątku, odbywają się one o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00. Jednak w dni ustawowo wolne od pracy, jak piątek 15 sierpnia, system ma przerwę w funkcjonowaniu. Jak informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa, przelewy zlecone w czwartek, 14 sierpnia, po godzinie 16:00, zostaną zrealizowane dopiero w poniedziałek, 18 sierpnia.

Co jeśli chcemy zrobić przelew w długi weekend?

Istnieją alternatywne rozwiązania, które pozwalają na szybsze realizowanie transakcji. System Euro Elixir, obsługujący krajowe i transgraniczne przelewy w euro, będzie funkcjonował bez zmian, zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Dla osób, którym zależy na czasie, idealnym rozwiązaniem jest system płatności natychmiastowych Express Elixir. Jak podkreśla KIR, działa on w trybie ciągłym, również w weekendy i święta, umożliwiając transfer środków między rachunkami w różnych bankach w czasie rzeczywistym.

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Za jego pośrednictwem realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) to kluczowa instytucja dla infrastruktury polskiego sektora bankowego. Oprócz obsługi systemu Elixir, KIR pełni również rolę integratora technologicznego, tworząc rozwiązania wspierające rozwój cyfrowej gospodarki. Wśród nich znajdują się m.in. narzędzia do bezpiecznej wymiany informacji, otwartej bankowości, identyfikacji elektronicznej (mojeID) oraz usługi zaufania (mSzafir).

