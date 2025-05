Spis treści

e-Doręczenia to bezpieczna, cyfrowa alternatywa dla tradycyjnych listów poleconych. System został zaprojektowany do usprawnienia komunikacji między podmiotami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. Podstawy prawne funkcjonowania e-Doręczeń określają unijne rozporządzenie eIDAS oraz polska ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 roku.

Wdrażanie e-Doręczeń - dotychczasowe etapy

Wprowadzanie systemu e-Doręczeń odbywa się etapami. Do tej pory obowiązek korzystania z tego rozwiązania objął:

Organy administracji rządowej

ZUS i KRUS

Narodowy Fundusz Zdrowia

Agencje wykonawcze i uczelnie publiczne

Polską Akademię Nauk

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Państwowe i samorządowe instytucje kultury

Przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (adwokaci, notariusze)

Nowe podmioty rejestrujące się w KRS od 1 stycznia 2025 r.

Co zmieni się od 1 lipca 2025 roku?

Od 1 lipca 2025 roku obowiązek korzystania z e-Doręczeń zostanie rozszerzony na podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r., które dokonają zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. To kolejny istotny krok w kierunku pełnej cyfryzacji komunikacji w Polsce.

Dalsze etapy wdrażania e-Doręczeń

Proces cyfryzacji korespondencji będzie kontynuowany w najbliższych latach zgodnie z harmonogramem:

Od 1 października 2026 r. - wszystkie podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG przed końcem 2024 r.

Od 1 października 2029 r. - jednostki samorządu terytorialnego, sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania oraz Służba Więzienna.

Cyfryzacja administracji

E-Doręczenia stanowią kluczowy element cyfryzacji administracji publicznej i komunikacji biznesowej w Polsce. System ten przynosi liczne korzyści:

Szybsza wymiana korespondencji

Większe bezpieczeństwo dokumentów

Ekologiczne rozwiązanie eliminujące papier

Obniżenie kosztów związanych z tradycyjnymi listami poleconymi

Dla przedsiębiorców oraz instytucji przejście na e-Doręczenia oznacza konieczność dostosowania się do nowych przepisów i inwestycję w odpowiednie rozwiązania IT, ale w dłuższej perspektywie przyniesie oszczędności i usprawni procesy komunikacyjne.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

Przedsiębiorcy mogą założyć skrzynkę do e-Doręczeń na kilka sposobów:

Przez stronę moj.gov.pl - po zalogowaniu profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną

Bezpośrednio na stronie e-doręczenia.gov.pl

Za pośrednictwem kwalifikowanych dostawców usług zaufania

Podczas wpisu do CEiDG lub KRS

Proces zakładania skrzynki jest intuicyjny i wymaga podania podstawowych danych firmy oraz adresu elektronicznego. Po aktywacji przedsiębiorca otrzymuje unikalny adres do e-Doręczeń (ARE), który będzie służył do oficjalnej komunikacji elektronicznej. Warto pamiętać, że za utrzymanie skrzynki do e-Doręczeń pobierana jest opłata roczna, której wysokość regulują odpowiednie przepisy.

