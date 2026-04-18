Nawet przy niższej inflacji, pieniądze na koncie tracą na wartości, co zmusza Polaków do szukania alternatyw.

Lokaty i konta oszczędnościowe oferują bezpieczeństwo, ale zyski są minimalne, nie chroniąc w pełni przed drożejącymi usługami.

Fundusze inwestycyjne, złoto i nieruchomości to opcje z większym potencjałem, ale też z różnym poziomem ryzyka i zaangażowania.

Jakie są realne zyski z każdej opcji i dlaczego dywersyfikacja oszczędności jest kluczem do sukcesu?

Inflacja wciąż „zjada” część oszczędności

Choć inflacja spadła względem wcześniejszych lat, problem wcale nie zniknął. Jeszcze w lutym wynosiła około 2,1 proc. rok do roku, ale struktura cen pokazuje coś ważniejszego – niektóre wydatki rosną znacznie szybciej. Najmocniej drożeją usługi, zdrowie, edukacja czy koszty utrzymania mieszkań, które przekraczają 4–6 proc. rocznie. To właśnie te kategorie najbardziej uderzają w domowe budżety. Dlatego nawet przy „niskiej” inflacji wiele osób odczuwa drożyznę, a oszczędności realnie tracą na wartości, jeśli nie są odpowiednio ulokowane.

Lokata i konto. Bezpiecznie, ale zysk niewielki

Lokaty i konta oszczędnościowe to najprostsze formy oszczędzania. Dziś banki oferują zwykle około 4–6 proc. rocznie na lokacie i 3–5 proc. na koncie oszczędnościowym.

Przykład jest prosty: jeśli wpłacisz 10 tys. zł na lokatę oprocentowaną na 5 proc., po roku zysk brutto wyniesie około 500 zł. Po podatku zostaje około 400 zł. Przy inflacji realny zysk jest niewielki.

To dobre rozwiązanie na bezpieczeństwo i płynność, ale trudno traktować je jako pełnoprawne inwestycje.

Fundusze inwestycyjne. Coś pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem

Coraz więcej Polaków interesuje się funduszami inwestycyjnymi, które są czymś pośrednim między lokatą a bardziej ryzykownymi inwestycjami. W praktyce oznacza to, że powierzamy pieniądze zarządzającym, którzy inwestują je np. w akcje, obligacje lub mieszane portfele.

W ostatnich latach fundusze obligacyjne często dawały kilka procent rocznie, a fundusze akcyjne – w sprzyjających okresach nawet kilkanaście procent. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma tu gwarancji zysku i wyniki mogą się zmieniać. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć potencjalnie wyższy zysk niż na lokacie, ale nie chcą samodzielnie inwestować na giełdzie.

Złoto. Spokój zamiast odsetek

Złoto nie daje odsetek ani comiesięcznego dochodu. Jego siła tkwi gdzie indziej – w ochronie wartości pieniądza. W ostatnich latach jego cena rosła szczególnie w momentach niepewności gospodarczej. Dlatego wiele osób traktuje je jako zabezpieczenie oszczędności, a nie sposób na szybki zarobek. To rozwiązanie dla cierpliwych – zysk pojawia się zwykle dopiero po kilku latach.

Mieszkanie. Duże pieniądze, ale też zobowiązanie

Nieruchomości wciąż przyciągają Polaków, choć wejście w ten rynek wymaga dużego kapitału. Zakup mieszkania to często wydatek kilkuset tysięcy złotych. Z wynajmu można uzyskać około 4–7 proc. rocznie. Przy mieszkaniu wartym 500 tys. zł oznacza to przychód rzędu 20–35 tys. zł rocznie, zanim odliczy się koszty. To inwestycja z potencjałem, ale wymagająca zaangażowania i odporności na ryzyko.

Co się opłaca najbardziej? Liczby mówią jasno

Jeśli spojrzeć na liczby, sytuacja wygląda mniej więcej tak:

lokata: około 4–6 proc. brutto rocznie

konto oszczędnościowe: około 3–5 proc.

fundusze inwestycyjne: od kilku do kilkunastu proc. (zależnie od ryzyka)

mieszkanie (wynajem): około 4–7 proc.

złoto: brak stałego zysku, ale potencjał wzrostu

Co wybrać? To zależy od sytuacji

Nie ma jednego zwycięzcy – każda opcja odpowiada na inne potrzeby. Dla osób szukających bezpieczeństwa najlepsze będą lokaty i konta. Dla tych, którzy chcą czegoś więcej – fundusze inwestycyjne mogą być pierwszym krokiem w stronę inwestowania. Z kolei złoto i nieruchomości to rozwiązania bardziej długoterminowe. Coraz częściej eksperci wskazują na dywersyfikację – czyli podział oszczędności. To właśnie takie podejście dziś najczęściej się opłaca.

Największym problemem nie jest wybór złej inwestycji, tylko brak jakiejkolwiek decyzji. Trzymanie pieniędzy bez oprocentowania oznacza realną stratę. Drugim błędem jest wkładanie wszystkiego w jedną opcję. Najrozsądniejsza strategia? Nie wybierać jednej opcji, tylko połączyć kilka.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz