Lotnisko w Radomiu zwiększa ilość połączeń

"W niedzielę, 11 czerwca odbędzie się pierwszy lot do Tirany w Albanii, 16 czerwca do Prewezy w Grecji i 20 czerwca do Warny w Bułgarii" – przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.

Jedynym przewoźnikiem regularnym obecnym w porcie są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik oferuje regularne połączenia z Radomia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Loty czarterowe do Antalyi ma w swojej ofercie Enter Air. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z południa Mazowsza organizują także biura podróży: Coral Travel, Greckie Podróże, Itaka, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun and Fun Holidays czy TUI.

Portal informuje, że "wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy posiada m.in. nowoczesny terminal o powierzchni 30 tys. m. kw. W budynku oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa, znajduje się duża strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw".

Lotnisko w Radomiu umożliwia obsługę najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.

Port w Radomiu oddalony od centrum miasta o 3 km, otwarto 27 kwietnia tego roku. Lotnisko Warszawa-Radom zastąpiło port Radom-Sadków. Ten zakończył działalność po zaledwie trzech latach działalności, ponosząc finansowe i wizerunkowe fiasko.

Lotnisko w Radomiu, wnętrze terminalu