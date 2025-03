Autor:

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują loty do Niemiec

Ta nagła sytuacja stawia pod znakiem zapytania podróże wielu polskich pasażerów, którzy planowali w poniedziałek dotrzeć do Niemiec lub wrócić do Polski przez te popularne węzły komunikacyjne. Konkretnie, odwołane zostały następujące rejsy LOT-u:

z Warszawy do Berlina (nr lotów LO387 i LO389), a także loty powrotne LO388 i LO390

z Warszawy do Monachium loty o nr LO351 i LO353 oraz rejsów powrotnych LO352 i LO354

z Warszawy do Frankfurtu, gdzie odwołano loty LO381 oraz LO382 z Frankfurtu

"Z pasażerami dotkniętych rejsów skontaktuje się nasze Call Center celem zmiany rezerwacji" - uspokajał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski na platformie X.

Niemiecki paraliż lotniczy uderza nie tylko w polskich podróżnych

Źródła donoszą, że skala strajków w Niemczech jest znacznie szersza. Związek zawodowy Verdi wezwał do całodniowego strajku ostrzegawczego pracowników wielu niemieckich lotnisk w poniedziałek. Oprócz Berlina, Monachium i Frankfurtu, strajk ma dotyczyć także lotnisk w Stuttgarcie, Kolonii/Bonn, Duesseldorfie, Dortmundzie, Hanowerze, Bremie, Hamburgu, Berlinie-Brandenburgii i Lipsku-Halle.

Jak informuje agencja dpa, powołując się na rzeczniczkę lotniska w Hamburgu, już w niedzielę odwołano wszystkie loty do tego portu, a lotnisko zostało zamknięte ze skutkiem natychmiastowym. Tak drastyczne działania pokazują, jak poważne są skutki protestu. Na niedzielę w Hamburgu zaplanowano 144 przyloty i 139 wylotów, z których wykonano jedynie 10 nad ranem.

Według wstępnych szacunków stowarzyszenia lotnisk ADV, w Niemczech prawdopodobnie odwołanych zostanie ponad 3400 lotów, co dotknie około 510 tysięcy pasażerów. Szef ADV Ralph Beisel określił strajk w jedenastu miejscach jednocześnie jako "nowy wymiar". Operator największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem również spodziewa się masowych ograniczeń, informując, że "rozpoczęcie podróży we Frankfurcie nie będzie możliwe". Port lotniczy Berlin Brandenburg BER ogłosił, że w poniedziałek wstrzyma wszystkie operacje.

8000 zł za jeden dzień samolotu w hangarze? | CNC Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego Niemcy strajkują? Przyczyny strajków z perspektywy pasażera

Przyczyną tych masowych strajków jest spór płacowy między związkiem zawodowym Verdi a pracodawcami w sektorze publicznym. Verdi domaga się podwyżki płac o 8 proc., ale co najmniej 350 euro więcej miesięcznie, a także trzech dodatkowych dni wolnych. Zastępca krajowego przewodniczącego Verdi, Christine Behle, podkreśla, że związek czuje się "zmuszony do zorganizowania tego strajku ostrzegawczego, ponieważ pracodawcy nie przedstawili jeszcze oferty w trwających negocjacjach płacowych".Pracodawcy odrzucili te żądania, uznając je za nieosiągalne. Kolejne negocjacje mają odbyć się w dniach 14–16 marca w Poczdamie. Dla polskich pasażerów, choć przyczyny strajku leżą po stronie niemieckiej, bezpośrednio odczuwają oni skutki tego impasu w negocjacjach. Ich plany podróży legły w gruzach, a niepewność co do dalszych terminów lotów i potencjalnych odszkodowań rodzi frustrację.