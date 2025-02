Ogromne ułatwienie dla pasażerów. Lotnisko Lublin z nowymi skanerami bagażu

Operator widzi w obrazie 3D to co się znajduje w naszej walizce. Może sobie to obrócić, wyjąć i dokładnie się temu przyjrzeć" – wytłumaczył Jankowski. Dodał, że urządzenie samo kwalifikuje rodzaj płynu znajdującego się w bagażu. Jeśli istnieje podejrzenie, że płyn ma charakter materiału wybuchowego to urządzenie kieruje bagaż na specjalną linię do przejrzenia przez operatorów – dodał rzecznik.