Co musisz wiedzieć przed lotem z Lufthansą:

Całkowity zakaz ładowania telefonów, tabletów i laptopów za pomocą powerbanków podczas lotu

Maksymalnie dwa powerbanki na pasażera, tylko w bagażu podręcznym

Zakaz dotyczy Lufthansy, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings i innych przewoźników grupy

Wyjątek przewidziano wyłącznie dla urządzeń medycznych niezbędnych dla zdrowia pasażera

Lufthansa zakazuje używania powerbanków na pokładzie

Grupa Lufthansa wprowadza od 15 stycznia 2026 roku radykalne ograniczenia dotyczące powerbanków. Pasażerowie nie będą mogli korzystać z przenośnych baterii do ładowania swoich urządzeń elektronicznych podczas lotu. Zakaz obejmuje również podłączanie powerbanków do pokładowych gniazd USB czy instalacji elektrycznej samolotu.

Decyzja dotyczy wszystkich linii lotniczych wchodzących w skład grupy. To Lufthansa wraz z niemieckimi liniami dowozowymi, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, ITA Airways, Air Dolomiti oraz Edelweiss Air.

Baterie litowo-jonowe zagrożeniem pożarowym w samolotach

Głównym powodem nowych przepisów jest bezpieczeństwo lotu. Powerbanki zawierające baterie litowo-jonowe stwarzają realne ryzyko przegrzania, zapłonu i pożaru. W przestrzeni kabinowej wykrycie i ugaszenie takiego pożaru jest znacznie trudniejsze niż na ziemi.

Linie lotnicze odnotowały w ostatnich latach szereg incydentów związanych z bateriami. To skłoniło przewoźników i regulatorów do zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa. Baterie litowo-jonowe uznawane są za jedno z największych zagrożeń pożarowych w lotnictwie cywilnym.

Jak przewozić powerbanki w samolotach Lufthansy

Nowe zasady nie oznaczają całkowitego zakazu zabierania powerbanków na pokład. Przewoźnik wprowadza jednak ścisłe ograniczenia dotyczące ich przewozu.

Każdy pasażer może zabrać maksymalnie dwa powerbanki. Urządzenia muszą znajdować się wyłącznie w kabinie pasażerskiej. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie ich w bagażu rejestrowanym lub w schowkach bagażowych nad głowami pasażerów.

Powerbanki można przechowywać tylko w dwóch miejscach. To kieszeń fotela przed pasażerem lub bagaż podręczny umieszczony pod fotelem. Taka lokalizacja umożliwia załodze szybką reakcję w przypadku przegrzania lub zadymienia urządzenia.

Limity pojemności powerbanków w Grupie Lufthansa

Grupa Lufthansa utrzymuje dotychczasowe ograniczenia dotyczące pojemności baterii. Powerbanki do 100 Wh są dozwolone bez dodatkowych formalności. To standardowe urządzenia dostępne w sklepach elektronicznych.

Urządzenia o pojemności od 100 do 160 Wh wymagają wcześniejszej zgody przewoźnika. Pasażerowie muszą zgłosić zamiar przewozu takiego powerbanku przed lotem. Powerbanki przekraczające 160 Wh pozostają całkowicie zabronione na pokładach samolotów grupy.

Wyjątki od zakazu dla urządzeń medycznych

Przewoźnik przewidział wyjątek dla pasażerów z problemami zdrowotnymi. Osoby korzystające z urządzeń medycznych, których działanie jest niezbędne dla zdrowia, mogą używać dedykowanych źródeł zasilania.

W takich przypadkach obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Pasażerowie powinni wcześniej skontaktować się z linią lotniczą i zgłosić potrzebę korzystania z urządzenia medycznego podczas lotu.