Pierwszy lot Lufthansy Cargo z Pyrzowic

Lufthansa Cargo wykonała pierwszy regularny lot towarowy na trasie Frankfurt – Katowice – Frankfurt. Airbus A321F (Freighter) z Frankfurtu wylądował na katowickim lotnisku w czwartek, 5 kwietnia ok. godz. 16:00, a w drogę powrotną do Niemiec udał się ok. godz. 17:30 tego samego dnia. Będzie obsługiwała nowe połączenie dwa razy w tygodniu: w czwartki oraz soboty.

Nowa trasa all-cargo z/do Katowice Airport jest obsługiwana za pomocą towarowego Airbusa A321F. W jego ładowniach można przewieźć maksymalnie do 28 ton frachtu.

Airbus A321F pomieści 14 kontenerów frachtowych

Lufthansa Cargo wykorzystuje ten model samolotu do obsługi rejsów cargo od marca 2022 r. Obecnie we flocie przewoźnika są cztery Airbusy A321F. Górny pokład maszyny umożliwia przewiezienie do 14 kontenerów frachtowych o maksymalnej wysokości 208 cm, podczas gdy dolny pokład jest w stanie pomieścić 10 kontenerów o wysokości nieprzekraczającej 115 cm.

We flocie przewoźnika znajduje się także 18 szerokokadłubowych Boeingów 777F, w tym sześć maszyn linii AeroLogic, z których Lufthansa Cargo korzysta w weekendy. Możliwości przewozowe linii uzupełnia 480 samolotów pasażerskich z grupy Lufthansy, w bagażnikach których można przewozić fracht klientów Lufthansy Cargo (tzw. belly cargo).

Najpierw było "cargo na kołach"

Przypomnijmy. Lufthansa cargo powstała w 1997 roku, została oddzielona od części pasażerskiej. Dysponowała kilkunastoma samolotami frachtowymi i dostępem do przestrzeni bagażowej samolotów pasażerskich.

W styczniu 2021 Lufthansa Cargo zamknęła wszystkie swoje bazy w Polsce, a w zamian otworzyła jedną: właśnie na lotnisku w Pyrzowicach. To była niezwykła baza. Lufthansa nie miała tu żadnego samolotu, nie zatrudniała ani jednego pracownika, nie widać było ich loga, a jednak z tej bazy w Pyrzowicach planowali wykonywać wiele operacji do swoich hubów we Frankfurcie i Monachium. To tzw. cargo na kołach, czyli transport ciężarówkowy (drogowy zastępczy). Na stałe firma korzystała z usług pięciu przewoźników.

- Skonsolidowaliśmy cały ruch ciężarówkowy do i z Polski w Katowicach. To zdecydowanie większa skala - wyjaśniał mi wówczas Wojciech Ryglewicz, dyrektor ds. sprzedaży i handlingu Lufthansy Cargo w Europie Środkowo-Wschodniej.

Regularne połączenie lotnicze all-cargo na trasie Frankfurt – Katowice

Zainaugurowane właśnie loty między Katowicami a Frankfurtem stanowią zatem rozwinięcie oferty Lufthansy Cargo w Polsce. Regularne połączenie lotnicze all-cargo na trasie Frankfurt – Katowice – Frankfurt będzie usługą premium, która poszerzy już dostępną ofertę Lufthansy Cargo.

- Uruchomienie regularnego połączenia cargo między Frankfurtem a Katowicami to dla nas przede wszystkim odpowiedź na rosnące potrzeby przemysłu w regionie. Szybki i niezawodny transport lotniczy to dziś kluczowy element łańcuchów dostaw – mówił Wojciech Ryglewicz, dyrektor sprzedaży i obsługi naziemnej Lufthansy Cargo w Europie Centralnej i Wschodniej.

I potwierdza, że loty Lufthansy Cargo z Katowice Airport to efekt uruchomienia w 2021 roku bazy RFS, która od początku funkcjonuje wzorowo.

- Także dzięki profesjonalizmowi zespołu lotniska i naszemu partnerowi operacyjnemu, firmie Silver Cargo. Katowice Airport to dziś jedno z kluczowych lotnisk frachtowych w regionie – elastyczne, otwarte na rozwój i doskonale rozumiejące potrzeby nowoczesnej logistyki - dodaje Ryglewicz.

Również lotnisko przyznaje, że to ważny moment w rozwoju obszaru cargo. - Katowice Airport zostało pierwszym polskim lotniskiem, z którego Lufthansa Cargo rozpoczęła regularne loty towarowe – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Lufthansa Cargo. Co to jest?

Lufthansa Cargo jest częścią Lufthansa Group, największej grupy lotniczej w Europie. Za pośrednictwem czterech węzłów towarowych we Frankfurcie, Monachium, Brukseli oraz Wiedniu, przewoźnik transportuje średnio 2500 ton frachtu dziennie. Ich siatka łącząca lotniska obejmuje ok. 350 portów lotniczych w ponad 100 państwach.

Lufthansa Cargo wykorzystuje możliwości towarowe samolotów pasażerskich linii Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines oraz SunExpress, a także własną flotę frachtowców, obejmującą 18 Boeingów 777F oraz cztery Airbusy A321F. Dodatkowo, ok. 300 ciężarówek operuje codziennie pod numerami lotów Lufthansa Cargo.

W 2024 r. firma wygenerowała przychody w wysokości 3,26 mld euro i osiągnęła wydajność transportową na poziomie 8,5 mld tonokilometrów. Aktualnie zatrudnia ok. 4200 pracowników na całym świecie.

Lotnisko w Pyrzowicach i loty cargo

Katowickie lotnisko jest największym polskim lotniskiem regionalnym w segmencie komercyjnego cargo lotniczego. W 2024 roku w terminalu towarowym Katowice Airport obsłużono 37,1 tys. ton frachtu. Był to drugi najlepszy wynik w historii portu.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca katowickim lotniskiem, w ramach trwającego programu inwestycyjnego na lata 2024-2032, wybuduje w Katowice Airport drugi terminal cargo o planowanej powierzchni użytkowej około 10 tys. m kw. Tym samym dostępna powierzchnia terminali cargo w Katowice Airport wzrośnie do 22 tys. m kw. Na lotnisku powstaje też węzeł przeładunkowy i baza paliw. Obecnie używany terminal cargo w 2016 roku wybudowała forma Skanska.

