Spis treści

Co powoduje wysokie ceny niektórych artykułów spożywczych? Zwykle sprowadza się to do niedoboru. Niektóre owoce i warzywa mogą rosnąć tylko w ściśle określonych regionach, co sprawia, że ​​ich dostawy są ograniczone. Inne muszą być starannie uprawiane, aby spełniać rygorystyczne przepisy i zakwalifikować się do grona najlepszych z najlepszych.

W przypadku zwierząt hodowlanych, często końcowy efekt zależy od długości i jakości życia zwierzęcia. Dobierana jest dla nich specjalna karma, wyjątkowe składniki. Zapewnia się zwierzętom spokój i wyciszenie. Wszystko po to by nabierały smaku.

Niektóre wyjątkowe produkty spożywcze są drogie ponieważ są:

Rzadkie i trudne do zdobycia.

Cenione za swój wyjątkowy smak.

Wytwarzane z najwyższej jakości składników w tradycyjny sposób, co przekłada się na wysoką jakość.

Świetne składniki kulinarne są początkiem każdego niesamowitego dania, dlatego warto wiedzieć, co jest dostępne na światowym rynku – nawet w wysokiej cenie. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy GALERIĘ najdroższych produktów spożywczych na świecie, ale należy pamiętać, że ceny mogą się znacznie różnić w zależności od sezonu i kraju!

Zobacz GALERIĘ - LUKSUS NA TALERZU:

Wołowina Wagyu – 2 tys. zł za kilogram

Japońska wołowina, która jest znana z delikatnego smaku i wysokiej zawartości tłuszczu. Tłuszcz w wołowinie wagyu jest rozmieszczony w postaci drobnych, równomiernych włókien, co nadaje jej wyjątkowy smak i teksturę.

Wołowina Wagyu pochodzi od czterech ras bydła: Kuroge Washu, Akage Washu, Akaushi i Mukaku Washu. Te rasy są hodowane w Japonii i są poddawane ścisłym wymogom dotyczącym hodowli i żywienia.

Bydło Wagyu jest karmione specjalną dietą, która zawiera zboża, warzywa i mleko. Jest również masowane i słucha muzyki klasycznej, aby zmniejszyć stres i poprawić jakość mięsa.

Wołowina Wagyu jest klasyfikowana na podstawie dwóch czynników: marmurkowania i rasy. Marmurkowanie to ilość i rozmieszczenie tłuszczu w mięsie. Im wyższe marmurkowanie, tym lepsze mięso. Podzielona na cztery klasy: A, B, C i D. Klasa A jest najwyższą klasą i charakteryzuje się najwyższym marmurkowaniem.

Wołowina Wagyu jest jednym z najdroższych rodzajów wołowiny na świecie. Cena za kilogram może sięgać nawet 500 dolarów. Jest to spowodowane jej wyjątkowym smakiem, teksturą, no i ograniczoną ilością.

Łosoś królewski – 2 tys. zł za kilogram

Łosoś królewski kosztuje od 30 do 70 dolarów za funt, czyli od 60 do 150 dolarów za kilogram. Ten gatunek dzikiego łososia rośnie niezwykle wolno. Do tego jest rzadki. W 2019 roku amerykańscy rybacy złowili 4,5 mln kilogramów łososia królewskiego w porównaniu do 145 mln kg alaskańskiego łososia sockeye. To sprawia, że ​​cena króla jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku innego łososia. Jednak to nie koniec zaskoczeń. Miąższ pięciu gatunków łososia pacyficznego ma kolor od różowego przez pomarańczowy do czerwonego, w zależności od gatunku i etapu cyklu życiowego ryby. W gatunku łososia królewskiego część populacji posiada recesywny gen, który powoduje brak wybarwienia mięśni. Te ryby są najdroższe. Kilogram łososia królewskiego w kolorze kości słoniowej kosztuj 500 dolarów, czyli 2 tys. zł. Według ekspertów ma najwyższą zawartość tłuszczu ze wszystkich gatunków łososia, co nadaje mu niesamowitą, bogatą konsystencję. Duże, mięsiste filety oznaczają, że świetnie znosi wszystkie metody obróbki cieplnej, dzięki czemu królewski łosoś jest najbardziej cenionym łososiem na rynku.

Rubinowe winogrona rzymskie – 4 tys. zł za kiść

To rzadka i ekskluzywna odmiana winogron uprawiana wyłącznie w Japonii. Te okrągłe, pulchne winogrona mają głęboki czerwony kolor i grubą skórkę. Są znane ze swoich dużych rozmiarów, a pojedyncze winogrona często ważą do 20 gramów każde.

Winogrona Ruby Roman są bardzo słodkie, o bogatym, owocowym smaku, często porównywanym do słodkiego wina gronowego. Uprawia się je wyłącznie w prefekturze Ishikawa w Japonii, na zachodnim wybrzeżu wyspy Honsiu. Są starannie pielęgnowane przez rolników, którzy ograniczają liczbę winogron na winorośli, aby zapewnić najwyższą jakość. Winogrona są zbierane ręcznie, gdy są w pełni dojrzałe, następnie starannie pakowane i wysyłane na rynki w Japonii i na całym świecie.

Ceny tych winogron są ustalane według kategorii, przy czym „lepsze” kiście kosztują od 90 do 140 dolarów , a „specjalne doskonałe” kiście kosztują od 180 do 450 dolarów. Najrzadsze ze wszystkich winogron „premium” Ruby Roman kosztują 1000 dolarów za kiść, czyli 4 tysiące złotych!

Kawa Kopi Luwak – 4 tys. zł za kilogram

Indonezyjska kopi luwak, czyli kawa cywetowa, jest często wymieniana jako najdroższa kawa świata. Jest wytwarzana z ziaren kawy, które są trawione i wydalane przez cywetę (luwak) – kotopodobnego ssaka z rodziny łaszowatych pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej – potem ziarna są myte, łuskane i prażone.

Uważa się, że gdy ziarna kawy przejdą przez przewód pokarmowy zwierzęcia, tracą swoją cierpkość, dzięki czemu kawa staje się bardziej miękka, gładsza i mniej gorzka. Kawa została rzekomo odkryta w XIX wieku podczas holenderskich rządów kolonialnych, kiedy miejscowym rolnikom zakazano zbierania kawy na własny użytek. Przypadkowo odkryli oni, że w odchodach cywety znajdowały się niestrawione ziarna kawy, których później użyli do zaparzenia kawy. Chociaż kopi luwak cieszy się obecnie ogromną popularnością na arenie międzynarodowej, wielu sprzeciwia się handlowi tym rodzajem kawy.

Ponieważ pozyskanie wydalonych ziaren kawy od dzikich zwierząt jest prawie niemożliwe, większość producentów trzyma zwierzęta w klatkach, a w niektórych przypadkach cywety są karmione na siłę. Warunki te często budzą obawy o prawa zwierząt i całą przyszłość populacji cywet.

Choć kopi luwak ma wielu zwolenników, są też tacy, którzy twierdzą, że ten szum jest nieuzasadniony, a cena – która potrafi osiągnąć astronomiczne ceny 80 dolarów za filiżankę – nie jest rozsądna.

Hiszpańska szynka – 18 tys. zł za sztukę

Najdroższa szynka na świecie pochodzi z Hiszpanii i jest produkowana przez Eduarda Donato. Katalończyk stosuje organiczną metodę hodowli. Jego świnie chodzą swobodnie po lesie dębowym i jedzą tylko żołędzie, które spadają z drzew. Łącznie potrzeba ok. 10 lat, aby szynka trafiła na stół. Masarnia produkująca słynne „jamon” (całą wieprzową nogę razem z rapetką) znajduje się w prowincji Huelva na południowym zachodzie Hiszpanii. Wytwarza się tam zaledwie 80 szynek rocznie. Stąd i cena – jedna szynka kosztuje 4,1 tys. EUR.

Arbuz Densuke – 50 tys. zł za sztukę

Densuke jest japońskim arbuzem o ciemnozielonej skórce (prawie czarnej), pod którą kryje się słodki miąższ. Uprawiany w prefekturze Miyazaki na południu Japonii. Owocujące rośliny są wystawione na działanie zimnej wody i mrozu, co pomaga im wytworzyć ciemnozieloną skórkę. Miąższ arbuza jest bardzo słodki i soczysty, co czyni go bardzo pożądanym produktem.

W 2019 roku jeden owoc arbuza Densuke został sprzedany za 1,5 miliona jenów (około 12 500 USD, czyli 50 000 zł). Był to wówczas najdroższy arbuz w historii. Ale nie myślcie, że obecnie jest dużo tańszy. Na takie arbuza stać tylko milionerów. Jego cena wynika z faktu, że każdego roku z pracochłonnej uprawy otrzymuje się niewiele tych wyjątkowych owoców.

Ser Cabrales – 60 tys zł za kilogram

Ser Cabrales to niebieski ser pleśniowy wytwarzany w regionie Asturia w Hiszpanii w serowarni Los Puertos. Jest to jeden z najsłynniejszych hiszpańskich serów i jest objęty chronioną nazwą pochodzenia (ChNP).

Cabrales jest wytwarzany z niepasteryzowanego mleka krowiego, owczego lub koziego. Mleko jest poddawane procesowi fermentacji, a następnie dodawana jest do niego pleśń Penicillium roqueforti. Ser jest dojrzewany w naturalnych grotach w Asturii położony 1400 m n.p.m. przez co najmniej 2 miesiące.

Ten kremowo-gładki ser ma charakterystyczne liczne przerosty niebieskiej pleśni i pikantny, słony smak. Jest często serwowany na deskach serów lub jako składnik wykwintnych dań.

We wrześniu 2023 roku ważący 2,2 kg krążek sera Cabrales został sprzedany na licytacji za niebotyczną kwotę 30 tysięcy euro, czyli 132 tys. zł. Cena wywoławcza wynosił „jedynie” 3 tysiące euro, ale jego nabywca Iván Suárez z restauracji El Llagar de Colloto w Oviedo sam podbił cenę, aby tym samym wyrazić uznanie dla mistrzowskiego rzemiosła asturiańskich serowarów. Rekord ceny został wpisany do księgi Guinnessa.

Ziemniak Le Bonnotte – 180 tys. zł za kilogram

Ziemniaki to podstawowy produkt spożywczy na całym świecie, znany ze swojej przystępnej ceny i wszechstronności w wielu potrawach. Jednak pewna konkretna odmiana ziemniaków zaprzecza temu przekonaniu. Ziemniak Le Bonnotte, uprawiany wyłącznie na wyspie Ile De Noirmoutier we Francji, sprzedawany jest za oszałamiącą cenę 45 tysięcy dolarów za kilogram, co czyni go najdroższym ziemniakiem świata.

Ziemniak Le Bonnotte jest wyjątkowy, ponieważ rośnie tylko na 50 metrach kwadratowych piaszczystej ziemi. Uprawia się go przy pomocy lag i wodorostów jako naturalnych nawozów. Unikalny proces uprawy nadaje mu wyraźny profil smakowy z nutami słoności, cytryny i subtelną nutą orzechów włoskich, co odróżnia go od innych odmian ziemniaków.

Podczas siedmiodniowego okresu zbiorów przy starannej selekcji tych rzadkich ziemniaków zatrudnionych jest około 2500 osób, co wpływa na ich wysoką cenę. Za całkowitych zbiorów ziemniaków na wyspie wynoszących 10 tys. ton, ziemniaki La Bonnette to tylko około 100 ton. Wysoki popyt na ten gatunek ziemniaków spowodował, że obecnie jest sprzedawany tylko na ekskluzywnych aukcjach, jako cenny produkt dla kolekcjonerów ziemniaków zna całym świecie. Prawdziwa ekstrawagancja!

Trufle białe – 400 tys. zł za kilogram

Najdroższe i najbardziej rzadkie grzyby na świecie. Występują głównie w regionie Piemontu we Włoszech, a sezon zbiorów trwa od września do grudnia.

Trufle białe są cenione za swój wyjątkowy smak i aromat. Mają intensywny, ziemisty smak z nutami orzechów i owoców. Są również bardzo aromatyczne i nadają potrawom niesamowity smak.

Trufle białe są jednak bardzo trudne do znalezienia. Rosną pod ziemią, w korzeniach drzew, takich jak kasztanowiec, dąb i topola. Ich poszukiwaniem zajmują się specjalnie wyszkolone psy (kiedyś także świnie, które są wielkimi amatorami trufli, ale psy lepiej się sprawdzają w roli poszukiwaczy grzybów).

Cena trufli białych może sięgać nawet 100 000 dolarów za kilogram. Jest to spowodowane ich rzadkością, trudnością w znalezieniu i wyjątkowym smakiem.

Kawior Almas – 800 tys. zł za kilogram

Kawior Almas to kawior pochodzący z jesiotra – bieługi irańskiej, który jest największym gatunkiem tej ryby. Jest to najszlachetniejszy i najsmaczniejszy kawior na świecie. Według smakoszy ta kremowo-żółta ikra ma delikatny, kremowy smak z nutami orzechów i owoców.

Cena za kilogram czarnego kawioru z bieługi irańskiej to koszt około 15 tys. zł, ale koszt kremowego Almas (almas, właśc. ałmaz to po ros. diament) może sięgać nawet 200 000 dolarów, czyli jakieś 800 000 zł za kilogram. Jesiotry bieługa są zagrożone wyginięciem, co czyni ich kawior bardzo rzadkim. Z resztą z chwilą wpisania tego gatunku na czerwoną listę cena z automatu podskoczyła. Ikra Almas pozyskiwana jest z największych, najbardziej dojrzałych ryb, których wiek osiągnął 70 lat! Dla podkreślenia wyjątkowości kawioru sprzedawany jest w puszkach wykonanych z 24-karatowego złota. Ten wyjątkowy kawior podano na ślubie brytyjskiego księcia Williama i Kate Middleton.

