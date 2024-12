Luksusowe auta zamiast tanich mieszkań! Minister ujawnia wyniku audytu

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe po audycie

- Wczoraj w Opolu zakończyliśmy trudny, ale potrzebny „akt” sprzątania po poprzednikach w lokalnym SIM. Efekty? Porażające - napisała na X ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) uruchomiony w 2021 roku miał dążyć do budowy jak największej ilości mieszkań na wynajem z dojściem do własności. Skierowany był do rodzin, które nie miały zdolności kredytowej, ale stać je było na wynajmowanie mieszkanie (ze stopniowym nabywaniem do niego praw). W ramach programu powstało 40 spółek z udziałem samorządów.

Miały być tanie mieszkania na wynajem, a zamiast tego były luksusowe samochody. Na co wydawano pieniądze w SIM?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wymieniła na X zidentyfikowane nieprawidłowości w SIM:

1,17 mln zł na luksusowe samochody – w tym Mercedes S, Jaguar XF, Range Rover Velar, Audi Q7.

2,1 mln zł na promocję, z czego co najmniej 1 mln zł zmarnowane.

57 tys. zł na bilety do lunaparku z okazji 800-lecia Nysy.

z okazji 800-lecia Nysy. 2 mln zł pożyczek dla firmy powiązanej z prezesem – na warunkach mniej korzystnych niż lokaty.

– na warunkach mniej korzystnych niż lokaty. 3,58 mln zł wydatków z pominięciem Prawa Zamówień Publicznych

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła także działania naprawcze, które obejmują odwołanie prezesa przez Radę Nadzorczą, złożenie zawiadomienia do prokuratury przez Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która potwierdziła wskazane w audycie nieprawidłowości.

- Przywracamy transparentność i odpowiedzialność w zarządzaniu! - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

W czasie, gdy obecnie rządząca Koalicja Obywatelska znajdowała się w opozycji, mocno krytykowała program Prawa i Sprawiedliwości za sposób jego funkcjonowania i zapowiedziała audyt, jeśli wygra wybory.

