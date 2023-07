Magazyn "Kosmos dla dziewczynek" bez dotacji resortu kultury. Trwa zbiórka w sieci

15 tys. czytelniczek, 4,5 tys. prenumeratorek, 5 lat historii, 400 tys. wydrukowanych magazynów, 30 wydań. Tak po kilku latach działalności wyglądają statystyki magazynu "Kosmos dla dziewczynek".

"Kosmos dla Dziewczynek". Co to takiego?

"To w pełni autorski dwumiesięcznik non-fiction. Założyła go fundacja, żeby tworzyć wysokiej jakości dziennikarstwo dla dzieci. Bez kompromisów i bez reklam. Nad pismem czuwa zespół redaktorek, który bierze odpowiedzialność za każde słowo trafiające do bliskiej ci dziewczynki. Magazyn „Kosmos dla dziewczynek” wzmacnia w czytelniczkach pewność siebie i buduje ich poczucie własnej wartości. Pokazuje im świat wolny od stereotypów, z którymi mogą spotkać się w szkole czy na podwórku. Wspiera dziewczynki w dążeniu do spełniania marzeń, a jednocześnie pokazuje, że zupełnie okej jest być zwyczajną dziewczynką. Pomaga im w rozwoju umiejętności naukowych, obywatelskich i psychologicznych" - czytamy na stronie internetowej magazynu.

Resort kultury nie przyznał fundacji dotacji na druk

Po trzech latach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyznało fundacji dotacji dofinansowującej druk magazynu. Przedstawiciele fundacji postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zorganizowały internetową zbiórkę funduszy. Zbiórka trwa od trzech tygodni - dotychczas udało się zgromadzić 9 110 zł. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki "każde 15 złotych otwiera wszechświat możliwości, bo każda kwota jest astronomiczna, jeśli wspiera Kosmos!".

Wesprzyj kolejne pokolenie młodych kobiet i dziewcząt! Jak to zrobić?

Dlaczego warto wesprzeć tę inicjatywę? Poza wydawnictwem, fundacja "Kosmos dla Dziewczynek" wspiera dorosłych w zdobywaniu wiedzy na temat dziewczynek i "dziewczyńskości", organizuje i realizuje autorskie warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci i dbają o szerzenie rzetelnych i wartościowych treści, które wspierają dziewczynki w rozwoju, zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności oraz walczą ze szkodliwymi dla nich stereotypami.

Link do zbiórki: https://patronite.pl/KosmosDlaDziewczynek

Wielka sprawa i ważna Kosmos dla Dziewczynek potrzebuje Waszego wsparcia https://t.co/Q4Igano0Sg— Patronite (@Patronite_PL) June 20, 2023

Sonda Czy słyszałaś/eś o magazynie "Kosmos dla Dziewczynek"? Tak Nie

i Autor: Materiały prasowe