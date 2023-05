Ogromna podwyżka pensji dla szefa PSL. Ile zarobił Władysław Kosiniak-Kamysz?

Oświadczenie majątkowe Władysława Kosiniaka- Kamysza

Z nowego oświadczenia majątkowego, wynika ,że szef ludowców ma ok. 25 tys. zł oszczędności. To o 5 tys. mniej niż przed rokiem. Dodatkowo ok.5 tys. ma ulokowane w funduszu inwestycyjnym. Kosiniak -Kamysz posiada też duże mieszkanie (pow. 86 metrów kwadratowych) warte ok. 650 tys. oraz działki rolne (50 tys. zł), działkę budowlaną 754 mkw. (220 tys. zł ) i garaż 25 mkw. (55 tys. zł.). Do lutego 2022 był właścicielem samochodu Volkswagen Passat 1,9 z 2012 r. Auto sprzedał za 38.500 zł

Kosiniak Kamysz – ile zarobił w 2022 roku?

Na zarobki szefa ludowców składa się uposażenie poselskie, dieta parlamentarna i wynajem mieszkania w łącznej wysokości ok. 225 tys. zł. To o 55 tys. więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to jego dochody wyniosły ok. 170 tys. zł. Szef PSL ma też zobowiązania: kartę kredytową ( limit do 10 tys. zł), kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu w wysokości 40 tys. zł oraz pożyczkę z Sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (30 tys. zł).

