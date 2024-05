Krzysztof Bosak pomnożył swój majątek! Ile zarabia lider Konfederacji?

Nawet do 400 zł zwrotu podatku dla seniorów! Tyle oddadzą z 13. i 14. emerytury

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bosaka – jaka wartość aktywów w 2024 r.

Oszczędności Krzysztofa Bosaka zgromadzone na koncie bankowym w walucie polskiej to 116 tys. 081,54 zł. Oprócz nich, polityk Konfederacji posiada również oszczędności w walucie europejskiej, które można by przeznaczyć na zakup, przykładowo, wody mineralnej – dokładnie 1,52 euro. Pozostaje jedynie spekulować, czy było to celowe działanie w celach humorystycznych.

Majątek Krzysztofa Bosaka powiększają aktywa z kategorii kryptowalut - 0,05774 bitcoinów, 0,0287 ethereum oraz 0,03899 ethereumPoW.

Kwota oszczędności zgromadzona w bitcoinach, pomimo części ułamkowej, jest znacznie większa niż oszczędności w euro. Biorąc pod uwagę obecny kurs bitcoina, Krzysztof Bosak posiada sumę rzędu 10 tys. w tej kryptowalucie.

Majątek Krzysztofa Bosaka – nowe oświadczenie majątkowe

W oświadczeniu majątkowym Krzysztofa Bosaka znajduje się również działka o powierzchni 1968 metrów kwadratowych w formie współwłasności z żoną. Polityk Konfederacji posiada też samochód Volvo V60 z 2012 r. Również w formie współwłasności z żoną.

Ile zarabia Krzysztof Bosak. Tyle dostaje w Sejmie

Po zsumowaniu dochodów sejmowych Krzysztofa Bosaka z roku 2023, jego dochód roczny to kwota 215 tys. 541,53 zł. Poszczególne składniki w ramach tej sumy to prawie 44 tys. zł, z tytułu diety poselskiej, niemal 140 tys. zł z tytułu uposażenia oraz niemal 32 tys. zł z tytułu wynagrodzenia.

Jednocześnie polityk Konfederacji deklaruje, że nie posiada udziałów w spółkach handlowych, nie posiada też akcji w spółkach handlowych.

