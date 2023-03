Majątek księcia Williama i księżnej Kate jest liczony w milionach funtów. Jakimi kwotami dysponują "royalsi"?

Książę William to książę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów, następca tronu tego państwa oraz 14 innych państw Wspólnoty uznających monarchę Wielkiej Brytanii także jako własnego monarchę. Książę Cambridge od 29 września 2011, książę Kornwalii i Rothesay od 8 września 2022, książę Walii od 9 września 2022. Jest pierworodnym synem króla Zjednoczonego Królestwa Karola III, oraz jego pierwszej żony, Diany, księżnej Walii.

Majątek księcia Williama. Co posiada następca tronu?

Jakim majątkiem dysponuje następca tronu? jak informuje Onet.pl, majątek starszego z synów księżnej Diany szacuje się na ok. 30 mln dol. Znaczną część pieniędzy stanowią między innymi spadki po matce oraz prababce. W 2020 roku otrzymał od ojca króla Karola III 6,3 mln funtów.Książę William przez wiele lat pracował jako pilot śmigłowca RAF Search and Rescue Force - za co otrzymywał regularne wynagrodzenie. Aktualnie - poza byciem członkiem rodziny królewskiej - nie posiada innego źródła dochodu.

Jako przyszły król - książę William dziedziczy po ojcu prywatny majątek Księstwa Kornwalii ponieważ - tytuł księcia Kornwalii przysługuje teraz jemu. W skład odziedziczonego majątku wchodzą między innymi: grunty i nieruchomości obejmujące prawie 140 tys. akrów w południowo-zachodniej Anglii. Posiadłość utworzona przez króla Edwarda III w 1337 roku warta jest w tej chwili koło 1 miliarda funtów (5,5 mld złotych) - podaje CNN.

Żona księcia Williama była zamożna przed ślubem. Czym się zajmowała?

Małżonka księcia Williama - Kate Middleton również może pochwalić się pokaźnym majątkiem. W momencie, w którym uzyskała tytuł księżnej Cambridge (aktualnie nosi tytuł księżnej Walii) jej majątek był wyceniany na około 5-8 mln dolarów. Skąd wzięły się tak wysokie kwoty? Jak informuje portal Onet - rodzice księżnej posiadają dobrze prosperującą firmę zajmującą się sprzedażą dekoracji i ozdób na przyjęcia. Aktualnie firma "Party Pieces" jest warta około 30 milionów funtów - wskazuje Jastrząb Post. Księżna Kate przed zamążpójściem pracowała w rodzinnej firmie zajmując się marketingiem,przygotowywaniem katalogów produktów i pracą nad wizerunkiem firmy w internecie. Przez rok pracowała w firmie odzieżowej Jigsaw, w której zajmowała się m.in. wyszukiwaniem dodatków do ubrań i projektowaniem biżuterii.

Książę William i księżna Kate odwiedzili Polskę

Książę William i Księżna Kate w towarzystwie dwójki swoich dzieci - George`a i Charlotte wizytowali Polskę w 2017 roku. Podczas trzydniowej wyprawy (między 17 a 18 lipca 2017 roku) odwiedzili Warszawę i Gdańsk. Podczas pierwszego dnia pobytu Kate i William spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser–Dudą. Wspólnie zjedli lunch. W trakcie wizyty w Gdańsku skosztowali polskich pierogów i ziołowego likieru Goldwasser, Księżna Kate do swojej kreacji dobrała torebkę polskiej projektantki - Gosi Baczyńskiej.

