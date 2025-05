Wiemy, ile trzeba zapłacić za przejazd elektrycznym busem do Morskiego Oka

Sławomir Mentzen według oświadczenia na dzień 24 kwietnia 2024 roku (najnowsze dostępne oświadczenie) może pochwalić się niemałymi środkami pieniężnymi, bo posiada oszczędności w polskiej walucie wysokości 840 928 zł. Polityk ma także oszczędności w obcej walucie, tj. 15 tys. euro (ok. 65 tys. zł), 1500 dolarów (ok. 5600 zł), 165 funtów szterlingów (ok. 825 zł).

Do tego dochodzą papiery wartościowe w postaci 7500 akcji Mirbud SA o wartości 61 425 zł; 1000 akcji Figene Capital SA o wartości 950 zł i 1450 akcji Pure Biologics SA o wartości 18 328 zł.

Mentzen ma także oszczędności w kryptowalutach, które Mentzen wycenia następująco:

33,7 bitcoinów o wartości 5 652 501 zł,

230 000 OmegaEUR o wartości 1 000 040 zł

805 001 OmegaPLN o wartości 805 001 zł

409 KangaCoin o wartości 2145 zł

Kandydat na prezydenta posiada również 1000 udziałów w Kancelarii Mentzen sp. z o. o. (z wartością wniesioną 50 tys. zł) o wartości 45 mln zł; 1092 udział w Mentzen Holding sp. z o. o. (wartość wniesiona 54 600 zł) o wartości 4 mln zł, oraz 50 udziałów w Mentzen i Kapica sp. z o. o. (wartość wniesiona 2500 zł) o wartości 2500 zł.

Mentzen ma milionowe długi, ale i wierzytelności

Mentzen ma także liczne zobowiązania, m.in. dwa kredyty hipoteczne, jeden na zakup w domu w ING Banku Śląski (do spłaty 952 312,28 zł), oraz na zakup mieszkania w PKO BP (do spłaty 316 309,53 zł). Do tego dochodzą dwie umowy użytkowania nieprawidłowego kwoty 805 000 zł z Euro TSS sp. z o. o. i na 230 000 euro z EUR TSS sp. z o. o.

Jednocześnie polityk posiada wierzytelności, dwie w postaci pożyczek udzielonych osobie fizycznej (na 300 tys. i 60 tys. zł), a także dwie osobom prawnym (jedna na 1 573 000 zł, a druga na 1 767 155 zł).

Ile zarabia Sławomir Mentzen?

Z tytułu udziałów w Kancelarii Mentzen, polityk miał osiągnąć dochód wysokości 2,74 mln zł. Z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej Sławomir Mentzen (odwieszonej 1 grudnia 2024 roku) osiągnął przychód 58 tys. zł (i taki sam dochód).

Z tytułu sprzedaży Bitcoinów Mentzen zarobił 5000 zł, z powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na rzecz kancelarii Mentzen SKA 52 845,50 zł, a z praw autorskich 11 123 zł.

Jednocześnie uposażenie poselskie Mentzena w 2023 roku wyniosło 427,55 zł, a dieta parlamentarna 6413,33 zł.

Nieruchomości i majątek ruchomy Sławomira Mentzena

W ramach współwłasności małżeńskiej Sławomir Mentzen posiada dom o powierzchni 370 metrów kwadratowych na działce o powierzchni 1175 metrów kwadratowych o wartości 3,5 mln zł, oraz dom o powierzchni 125 metrów kwadratowych na działce o powierzchni 800 metrów kwadratowych o wartości 875 000 zł. Do tego dochodzi mieszkanie o powierzchni 107 metrów kwadratowych o wartości 750 000 zł.

W majątku ruchomym Sławomira Mentzena wymieniono wyjątkowo drogie meble - kanapę za 18 400 zł, regał za 17 000 zł, drugi za 22 000 zł, a także stół za 12 000 zł. Pozostałe meble i sprzęt elektroniczny wycenił na ok. 200 tys. zł, a także zabudowę kuchenną na 120 tys. zł.

Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji ma także prawo do prywatnego korzystania z samochodu Mercedes Coupe Klasy E z roku 2022 o wartości 300 tys. zł, oraz prawo do Volvo XC90 z roku 2022 o wartości 340 tys. zł.

