Majątek Marleny Maląg. Jako minister rodziny zarobiła niemal 150 tys. zł

Minister Marlena Maląg do Sejmu weszła w IX kadencji w 2019 roku i w tym samym roku została minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak wynika z jej oświadczenia majątkowego, jej wynagrodzenie jako szefowej MRiPS na stan 21 sierpnia 2023 roku wyniosło 144 149 zł. Oprócz tego otrzymała 30 453 zł diety parlamentarnej, z czego 24 tys. zł stanowiła kwota nieopodatkowana, a 6453 zł to dieta opodatkowana. Do tego osiągnęła 5 tys. zł dochodu z wynajmu mieszkania.

Teraz Marlena Maląg została wybrana przez Mateusza Morawieckiego na minister rozwoju i technologii. Jednak można spodziewać się, że rząd dotychczasowego premiera nie otrzyma wotum zaufania od sejmowej większości.

Majątek Marleny Maląg

Marlena Maląg zadeklarowała, że posiada oszczędności wysokości 106 tys. zł, nie posiada pieniędzy w obcej walucie, ani papierów wartościowych. Ponadto w ramach współwłasności małżeńskiej ma dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych wyceniony na 500 tys. zł i mieszkanie o powierzchni 38 metrów kwadratowych wycenione na 300 tys. zł.

Na własność ma także działkę budowlaną o powierzchni 1261 metrów kwadratowych o wartości ok. 100 tys. zł. Do tego jak wynika z jej oświadczenia majątkowego, w 1985 roku nabyła od Skarbu Państwa działkę o powierzchni 429 metrów kwadratowych na wieczyste użytkowanie (od urzędu miejskiego), którą w 1993 roku wykupiła na własność

Oprócz tego minister Marlena Maląg ma na własność Toyotę Corollą z 2014 roku.

