Sąd Najwyższy ujawnił najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego, rzucając światło na jego finanse.

Dokument zaskakuje znacznym wzrostem oszczędności do 339 tys. zł, posiadaniem dwóch mieszkań oraz pobieraniem świadczenia 800 plus.

Odkryj pełne szczegóły majątku prezydenta i dowiedz się, jakie kontrowersje wzbudziły jego nieruchomości w przeszłości.

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego za 2025 rok. Dokument pokazuje, jaki majątek posiada obecny prezydent, ile zgromadził oszczędności i jakie zobowiązania finansowe nadal spłaca. W oświadczeniu znalazła się również informacja o świadczeniu z programu Rodzina 800 plus.

Z dokumentu datowanego na 31 marca 2026 roku wynika, że Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego o powierzchni 57 metrów kwadratowych. Prezydent posiada także udział w drugim mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych. W tym przypadku jego udział wynosi 50 proc.

Ile pieniędzy ma Karol Nawrocki?

Największą uwagę przyciąga jednak kwota oszczędności. Karol Nawrocki zadeklarował, że posiada 339 tys. zł. To znacznie więcej niż w poprzednim oświadczeniu majątkowym złożonym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas deklarował 130 tys. zł oszczędności.

Prezydent poinformował również, że nadal spłaca kredyt hipoteczny. Według aktualnego oświadczenia do spłaty pozostało mu dokładnie 197 783,23 zł.

W dokumencie znalazła się także informacja, że Karol Nawrocki był beneficjentem programu Rodzina 800 plus. Z tego tytułu uzyskał w ubiegłym roku 19,2 tys. zł dochodu.

Z oświadczenia wynika również, że prezydent nie posiada papierów wartościowych ani oszczędności zgromadzonych w obcych walutach.

W tle dawna burza o mieszkania Nawrockiego

Temat majątku Karola Nawrockiego budził ogromne emocje jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej. W maju 2025 roku opinię publiczną zelektryzowały informacje dotyczące nieruchomości należących do ówczesnego kandydata popieranego przez PiS.

Wówczas opublikowano jego wcześniejsze oświadczenie majątkowe z 2021 roku, kiedy był prezesem IPN. Dokument ujawniła rzeczniczka sztabu Emilia Wierzbicki. Wynikało z niego, że Nawrocki posiadał dwa mieszkania w Gdańsku oraz kawalerkę o powierzchni około 30 metrów kwadratowych.

To właśnie sprawa kawalerki wywołała największe kontrowersje. Po publikacji Onetu pojawiły się pytania o sposób przejęcia mieszkania od Jerzego Ż. W trakcie kampanii Karol Nawrocki zapowiedział przekazanie tej nieruchomości na cele charytatywne.

Dodatkowe zamieszanie wywołała także wypowiedź Nawrockiego podczas debaty „Super Expressu”, gdy stwierdził, że ma jedno mieszkanie. Później tłumaczono, że część nieruchomości była wpisywana do oświadczeń majątkowych „dla pełnej transparentności” i dotyczyła udziału zapisanego w testamencie.

Oświadczenie majątkowe prezydenta jest jawne tylko za zgodą

Zgodnie z przepisami oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezes Sądu Najwyższego. Co ważne, dokument nie jest automatycznie publikowany. Może zostać ujawniony tylko wtedy, gdy sam prezydent wyrazi na to zgodę.

W przypadku Karola Nawrockiego taka zgoda została udzielona, dlatego pełne oświadczenie majątkowe trafiło na stronę internetową Sądu Najwyższego. Dokument błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów dnia.

