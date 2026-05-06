Prezydent Karol Nawrocki z projektem ustawy o kryptoaktywach. Jest przełom

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-05-06 13:50

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt własnej, nowej ustawy o kryptowalutach. Głównym celem prezydenckiej propozycji ma być zapewnienie ochrony konsumentów i inwestorów. Nawrocki zawetował poprzednie projekty ustaw rządowych. Obecny ma być w dużej mierze oparty na rządowych propozycjach.

Prezydent Karol Nawrocki w granatowym garniturze, jasnoniebieskiej koszuli i krawacie w paski, z uśmiechem i złożonymi dłońmi, co symbolizuje gotowość do działania. Na marynarce ma przypinkę z polską flagą. Działania prezydenta na temat ustawy o kryptoaktywach dostępne na Super Biznes.

i

Autor: Super Express Prezydent Karol Nawrocki w granatowym garniturze, jasnoniebieskiej koszuli i krawacie w paski, z uśmiechem i złożonymi dłońmi, co symbolizuje gotowość do działania. Na marynarce ma przypinkę z polską flagą. Działania prezydenta na temat ustawy o kryptoaktywach dostępne na Super Biznes.
  • Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, mający uregulować rynek cyfrowych walut.
  • Projekt prezydencki koncentruje się na ochronie konsumentów i inwestorów, skutecznym nadzorze państwa oraz prawach przedsiębiorców.
  • To już kolejny projekt dotyczący kryptoaktywów – prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy.
  • Premier zapowiedział swój projekt, różniący się od poprzednich zaostrzeniem kar za oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach

Podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Zbigniew Bogucki szczegółowo przedstawił założenia prezydenckiego projektu. Jak podkreślił, propozycja opiera się na trzech filarach. Pierwszym i najważniejszym z nich jest ochrona konsumentów i inwestorów, którzy angażują się w obrót kryptoaktywami. Ma to zapobiec oszustwom i nieuczciwym praktykom, które niestety często pojawiają się w nieuregulowanych sektorach. Drugi filar to zapewnienie realnego i skutecznego nadzoru państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Dzięki temu organy regulacyjne będą mogły monitorować działalność podmiotów operujących w tej przestrzeni i reagować na ewentualne nieprawidłowości. Ostatnim, ale równie istotnym elementem, jest zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców działających w ramach rynku kryptoaktywów. Ma to zapewnić, że nowe regulacje nie będą hamować innowacji i rozwoju, a jedynie wprowadzą zdrowe ramy dla funkcjonowania biznesu. 

- Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - powiedział Bogucki.

EKG 2026 - Konrad Gołota, wiceminister MAP

Rządowe plany i poprzednie weta prezydenta

Prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach pojawia się w kontekście wcześniejszych prób uregulowania tego rynku. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy w tej samej sprawie. Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie poprzednie ustawy dotyczące kryptoaktywów, co świadczy o jego dążeniu do kompleksowego i przemyślanego rozwiązania. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt Donalda Tuska ma różnić się od poprzednich przede wszystkim zaostrzeniem kar dla osób, które dopuszczają się oszustw i narażają państwo polskie. 

Polecany artykuł:

Koniec ukrywania się w internecie za VPN! Bruksela szykuje zmiany
QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro?
Pytanie 1 z 11
Jaka waluta obowiązuje w Portugalii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
KRYPTOWALUTY