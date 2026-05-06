Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, mający uregulować rynek cyfrowych walut.

Projekt prezydencki koncentruje się na ochronie konsumentów i inwestorów, skutecznym nadzorze państwa oraz prawach przedsiębiorców.

To już kolejny projekt dotyczący kryptoaktywów – prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy.

Premier zapowiedział swój projekt, różniący się od poprzednich zaostrzeniem kar za oszustwa na rynku kryptoaktywów.

Podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim Zbigniew Bogucki szczegółowo przedstawił założenia prezydenckiego projektu. Jak podkreślił, propozycja opiera się na trzech filarach. Pierwszym i najważniejszym z nich jest ochrona konsumentów i inwestorów, którzy angażują się w obrót kryptoaktywami. Ma to zapobiec oszustwom i nieuczciwym praktykom, które niestety często pojawiają się w nieuregulowanych sektorach. Drugi filar to zapewnienie realnego i skutecznego nadzoru państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Dzięki temu organy regulacyjne będą mogły monitorować działalność podmiotów operujących w tej przestrzeni i reagować na ewentualne nieprawidłowości. Ostatnim, ale równie istotnym elementem, jest zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców działających w ramach rynku kryptoaktywów. Ma to zapewnić, że nowe regulacje nie będą hamować innowacji i rozwoju, a jedynie wprowadzą zdrowe ramy dla funkcjonowania biznesu.

- Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - powiedział Bogucki.

Rządowe plany i poprzednie weta prezydenta

Prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach pojawia się w kontekście wcześniejszych prób uregulowania tego rynku. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy w tej samej sprawie. Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie poprzednie ustawy dotyczące kryptoaktywów, co świadczy o jego dążeniu do kompleksowego i przemyślanego rozwiązania. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt Donalda Tuska ma różnić się od poprzednich przede wszystkim zaostrzeniem kar dla osób, które dopuszczają się oszustw i narażają państwo polskie.