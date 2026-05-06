Koniec ukrywania się w internecie za VPN! Bruksela szykuje zmiany

Unijna aplikacja do weryfikacji wieku jest na ostatniej prostej, ale testy ujawniły luki w zabezpieczeniach.

Komisja Europejska rozważa sposoby na uniemożliwienie obchodzenia obowiązkowej weryfikacji wieku za pomocą usług VPN.

Wiceprzewodnicząca KE, Henna Virkkunen, potwierdziła, że trwają poszukiwania rozwiązań, by zapobiec omijaniu nowych regulacji przez VPN.

Potencjalne ograniczenia usług VPN, mające na celu ochronę dzieci, mogą negatywnie wpłynąć na wszystkich internautów.

Unijna weryfikacja wieku online: Czy VPN-y znikną?

Ten rok może przynieść duże zmiany dla internautów w Unii Europejskiej. Głównym powodem jest planowane wprowadzenie obowiązkowej unijnej weryfikacji wieku w serwisach internetowych. Komisja Europejska pracuje nad specjalną aplikacją, która ma to umożliwić. Chociaż prace są już na ostatniej prostej, a luki w zabezpieczeniach wykryte przez testerów są poprawiane, eksperci alarmują, że nowe przepisy mogą być łatwe do obejścia. Jednym z najczęściej wymienianych sposobów na uniknięcie weryfikacji jest użycie usług VPN.

To właśnie ta kwestia stała się przedmiotem dyskusji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen, odpowiedzialna za suwerenność technologiczną, została zapytana o to, jak Unia Europejska zamierza powstrzymać dzieci przed obchodzeniem przepisów za pomocą VPN.

Virkkunen przyznała, że stworzenie rozwiązań niemożliwych do obejścia jest trudne, ale zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie szukać sposobów, by uniemożliwić omijanie nowych regulacji z wykorzystaniem VPN. Może to sugerować, że KE będzie chciała ograniczyć możliwości usług VPN. Pytanie, czy w dążeniu do ochrony dzieci nie ucierpią na tym wszyscy internauci, tracąc dostęp do narzędzi zapewniających prywatność i wolność w sieci.

