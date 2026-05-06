Koniec ukrywania się w internecie za VPN! Bruksela szykuje zmiany

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-05-06 11:46

W tym roku internauci w całej Unii Europejskiej mogą stanąć przed poważnymi wyzwaniami. Komisja Europejska pracuje nad obowiązkową aplikacją do weryfikacji wieku online. Istnieje ryzyko, że jej wdrożenie uderzy w usługi VPN. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie sposobów na zablokowanie omijania przepisów przez VPN

Dwaj mężczyźni w garniturach z zakrytymi czarnym materiałem twarzami, siedzący przy stole konferencyjnym, symbolizujący dyskusję na temat prywatności online i możliwych ograniczeń VPN, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwaj mężczyźni w garniturach z zakrytymi czarnym materiałem twarzami, siedzący przy stole konferencyjnym, symbolizujący dyskusję na temat prywatności online i możliwych ograniczeń VPN, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Unijna aplikacja do weryfikacji wieku jest na ostatniej prostej, ale testy ujawniły luki w zabezpieczeniach.
  • Komisja Europejska rozważa sposoby na uniemożliwienie obchodzenia obowiązkowej weryfikacji wieku za pomocą usług VPN.
  • Wiceprzewodnicząca KE, Henna Virkkunen, potwierdziła, że trwają poszukiwania rozwiązań, by zapobiec omijaniu nowych regulacji przez VPN.
  • Potencjalne ograniczenia usług VPN, mające na celu ochronę dzieci, mogą negatywnie wpłynąć na wszystkich internautów.

Unijna weryfikacja wieku online: Czy VPN-y znikną?

Ten rok może przynieść duże zmiany dla internautów w Unii Europejskiej. Głównym powodem jest planowane wprowadzenie obowiązkowej unijnej weryfikacji wieku w serwisach internetowych. Komisja Europejska pracuje nad specjalną aplikacją, która ma to umożliwić. Chociaż prace są już na ostatniej prostej, a luki w zabezpieczeniach wykryte przez testerów są poprawiane, eksperci alarmują, że nowe przepisy mogą być łatwe do obejścia. Jednym z najczęściej wymienianych sposobów na uniknięcie weryfikacji jest użycie usług VPN.

To właśnie ta kwestia stała się przedmiotem dyskusji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen, odpowiedzialna za suwerenność technologiczną, została zapytana o to, jak Unia Europejska zamierza powstrzymać dzieci przed obchodzeniem przepisów za pomocą VPN.

Polecany artykuł:

Rząd Tuska wraca do ustawy o kryptowalutach. Domański zapowiada ostrzejsze prze…
Alfabet Millera | U jak Uceczka Ziobry

Virkkunen przyznała, że stworzenie rozwiązań niemożliwych do obejścia jest trudne, ale zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie szukać sposobów, by uniemożliwić omijanie nowych regulacji z wykorzystaniem VPN. Może to sugerować, że KE będzie chciała ograniczyć możliwości usług VPN. Pytanie, czy w dążeniu do ochrony dzieci nie ucierpią na tym wszyscy internauci, tracąc dostęp do narzędzi zapewniających prywatność i wolność w sieci.

Polecany artykuł:

Szef MON: KE zaakceptowała polską umowę SAFE. 190 mld zł na armię
QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro?
Pytanie 1 z 11
Jaka waluta obowiązuje w Portugalii?
EFNI Wiosna
Galeria zdjęć 4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki