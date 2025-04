Wyższe dodatki do emerytur z ZUS. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje świadczenie

Majówka 2025: Królują Turcja, Egipt i krajowe destynacje

Polacy planujący majówkę 2025 najchętniej wybierają sprawdzone kierunki, zarówno zagraniczne, jak i krajowe. Z danych biur podróży wynika, że prym wiodą Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania i Włochy. Dla tych, którzy preferują wypoczynek w Polsce, popularne są wyjazdy nad morze i w góry.

Biura podróży, takie jak Itaka i Fly.pl, wskazują na dużą popularność Turcji (Side, Alanya, Kemer), Egiptu (Hurghada, Marsa Alam), Grecji (Kreta, Półwysep Chalkidiki) i Hiszpanii (Majorka, Costa Brava, Costa Dorada). Ryanair z kolei informuje, że najwięcej pasażerów z Polski planuje loty do Włoch (44%), Hiszpanii (21%) i Grecji (8%).

Alternatywą dla zagranicznych wojaży są krajowe destynacje. Prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski, podkreśla, że tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się połączenia nad morze (Trójmiasto, Kołobrzeg, Świnoujście) oraz w góry (Zakopane, Karkonosze).

PKP Intercity na Majówkę: Dodatkowe pociągi i połączenia nad morze

PKP Intercity przygotowuje się na zwiększony ruch pasażerski w okresie majówki, uruchamiając dodatkowe pociągi i wydłużając trasy istniejących połączeń. Jak informuje rzecznik PKP Intercity, Maciej Dutkiewicz, w tym okresie uruchomionych zostanie 27 dodatkowych pociągów, a 43 pojedzie wydłużoną trasą.

Szczególną atrakcją będzie uruchomienie pociągu EIC Jantar, który połączy Warszawę z Helem. Jest to połączenie typowo wakacyjne, które nie kursuje na co dzień. Oprócz tego, można spodziewać się wydłużonych składów do popularnych miejscowości nadmorskich, takich jak Świnoujście.

Egipt zyskuje, hotele 5-gwiazdkowe w cenie

Tegoroczna majówka przynosi ciekawe zmiany w preferencjach podróżnych. Biuro podróży Fly.pl zauważa znaczący wzrost zainteresowania Egiptem, który stał się jednym z najpopularniejszych kierunków na majówkowe wyjazdy.

Itaka zwraca uwagę na rosnący trend rezerwacji hoteli o wyższym standardzie. Klienci coraz częściej wybierają hotele 5-gwiazdkowe, a nie tylko 4-gwiazdkowe. Rośnie również popularność wyjazdów typu last minute. Fly.pl informuje, że wyjazdy majówkowe w 2025 roku są średnio tańsze o 120 zł na rezerwacji w porównaniu z rokiem poprzednim.

Prawa pasażerów: Odszkodowania, opieka i reklamacje

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu z przyczyn zależnych od przewoźnika, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jego wysokość zależy od dystansu lotu i wynosi od 250 do 600 euro. Dodatkowo, w przypadku odwołania lotu, pasażerowi przysługuje zwrot ceny biletu lub możliwość skorzystania z alternatywnego połączenia.

Pasażerowie mają również prawo do opieki w przypadku opóźnionych lotów. Po upływie określonego czasu, linia lotnicza powinna zapewnić posiłki, napoje i zakwaterowanie, adekwatne do czasu oczekiwania. Jeśli opieka nie zostanie zapewniona, pasażer może domagać się zwrotu poniesionych kosztów na podstawie paragonów i faktur.

W przypadku problemów z wycieczkami wykupionymi w biurach podróży, pasażerowie mają prawo do reklamacji. Można reklamować niezgodności dotyczące warunków hotelowych, wyżywienia, dodatkowych udogodnień oraz transportu.

