Majówka 2026 to długi weekend, ale dni wolne od pracy, 1 i 3 maja, oznaczają zakaz handlu w dużych sklepach.

Większość supermarketów, takich jak Carrefour czy Biedronka, będzie zamknięta w święta, a 2 maja będzie jedyną szansą na większe zakupy.

Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w dni objęte zakazem handlu i dlaczego warto zaplanować je z wyprzedzeniem, by uniknąć pustej lodówki.

Jak wynika z informacji podanych przez sieci handlowe i zestawionych m.in. przez branżowe komunikaty, sytuacja w majówkę będzie mocno zróżnicowana. Jedno jest pewne – kto nie zaplanuje zakupów wcześniej, może zostać z pustą lodówką.

Carrefour, Lidl, Biedronka i Aldi – kiedy sklepy będą otwarte?

Największe sieci handlowe przygotowały specjalny harmonogram na majówkę. W przypadku Carrefour sprawa jest jasna – duże sklepy będą otwarte tylko 2 maja. Zarówno 1 maja, jak i 3 maja obowiązuje zakaz handlu, więc drzwi pozostaną zamknięte.

Podobnie wygląda sytuacja w innych sieciach, takich jak Lidl, Biedronka czy Aldi. Kluczowe będą dni tuż przed i między świętami. Sieci wydłużają godziny otwarcia nawet do 23:00, żeby rozładować ruch klientów.

To oznacza jedno: 2 maja może być najbardziej oblężonym dniem zakupowym w całej majówce.

Zakaz handlu w majówkę. Gdzie mimo wszystko zrobisz zakupy?

1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza zakaz handlu w dużych sklepach. Ale to nie znaczy, że wszystko będzie zamknięte.

Zakupy zrobimy w:

małych sklepach osiedlowych,

punktach franczyzowych jak Żabka czy Lewiatan (jeśli za ladą stanie właściciel),

sklepach na stacjach paliw,

punktach na dworcach i lotniskach.

To właśnie te miejsca będą ratunkiem dla zapominalskich.

2 maja – ostatnia szansa na zakupy

Choć wielu Polaków traktuje 2 maja jak dzień wolny, dla handlu to normalny dzień pracy. Co więcej – kluczowy.

To wtedy:

sklepy będą otwarte,

sieci organizują promocje i akcje grillowe,

klienci ruszą na masowe zakupy przed zamknięciem 3 maja.

Eksperci nie mają wątpliwości – jeśli nie chcesz stać w kolejkach, lepiej zrobić zakupy jeszcze pod koniec kwietnia.

McDonald’s w majówkę. Czy restauracje będą otwarte?

W przeciwieństwie do sklepów, gastronomia działa na innych zasadach. McDonald’s w większości przypadków będzie otwarty zarówno 1, jak i 3 maja.

Są jednak wyjątki:

zamknięte mogą być lokale w galeriach handlowych,

część restauracji może działać krócej,

w punktach franczyzowych decyzję podejmują właściciele.

Dlatego przed wizytą warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego lokalu.

Majówka 2026 – kto nie zaplanuje, ten straci

Tegoroczna majówka to aż dziewięć dni wolnego przy czterech dniach urlopu. Ale dla handlu oznacza to spore utrudnienia i duże zmiany.

Najważniejsze zasady są proste:

1 i 3 maja – zakaz handlu,

2 maja – ostatnia szansa na duże zakupy,

małe sklepy i Żabka mogą być otwarte,

gastronomia działa, ale z wyjątkami.

Wniosek? Jeśli chcesz uniknąć nerwów, zaplanuj zakupy wcześniej. Bo w majówkę 2026 handel działa według zupełnie innych zasad niż na co dzień.

