Lidl wprowadza od 18 kwietnia 2026 r. nową linię GRILLMEISTER z szeroką ofertą sprzętu do grillowania.

Klienci mogą też skorzystać z atrakcyjnych promocji na produkty grillowe, takie jak kiełbasa śląska czy boczek góralski.

W ofercie sprzętu wyróżnia się grill gazowy GRILLMEISTER 9 kW za 399 zł (-300 zł) oraz grill węglowy prostokątny za 379 zł (-120 zł).

Dostępne są również akcesoria grillowe, takie jak patelnia żeliwna czy kamień do pizzy, a wybrane produkty objęto promocją 50% taniej na drugi produkt z aplikacją Lidl Plus.

Oferta grillowa na majówkę w Lidlu

Coraz wyższe temperatury i zbliżająca się majówka sprawiają, że Polacy chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu. Grillowanie od lat pełni ważną rolę społeczną. To nie tylko sposób przygotowania jedzenia, ale także okazja do spotkań i wspólnego spędzania czasu.

Lidl przygotował szeroką ofertę, która pozwala dopasować sposób grillowania do własnych potrzeb – od kameralnych spotkań po większe biesiady. Nowa linia GRILLMEISTER pojawi się w sklepach oraz online od 18 kwietnia 2026.

Promocje na produkty grillowe w Lidlu

Już od 16 kwietnia klienci mogą korzystać z promocji na podstawowe produkty. Kiełbasa śląska Morliny kosztuje 0,99 zł/100 g (taniej o 63%), a boczek góralski KABANOS – 1,49 zł/100 g (-48%). Wśród bardziej wyszukanych propozycji znalazł się łosoś atlantycki w cenie 4,99 zł/100 g (-28%).

W ofercie nie brakuje świeżych dodatków – ogórki polskie za 1,99 zł/szt. (-60%), rzodkiewki za 2,99 zł/pęczek czy sałata batawska za 5,99 zł/szt.. Promocje obejmują również owoce: maliny za 5,99 zł/125 g oraz truskawki za 6,49 zł/500 g (obie opcje -50%).

Sprzęt do grillowania

Największe zainteresowanie może wzbudzić sprzęt. Grill gazowy GRILLMEISTER 9 kW został przeceniony o 300 zł i kosztuje 399 zł. Wyposażono go w trzy palniki, termometr oraz możliwość podłączenia różnych butli gazowych.

Dla zwolenników tradycji dostępny jest grill węglowy prostokątny za 379 zł (-120 zł) z regulacją wentylacji i dodatkowymi funkcjami. Tańsze modele to m.in. grill za 29,99 zł oraz kulisty grill z pokrywą za 74,99 zł.

Akcesoria grillowe i dodatki w Lidlu

Oferta została rozszerzona o akcesoria, które pozwalają urozmaicić menu. Patelnia żeliwna GRILLMEISTER 28 cm kosztuje 69,99 zł, podobnie jak płyta grillowa. Kamień do pizzy dostępny jest za 24,99 zł. Wybrane produkty objęto promocją 50% taniej na drugi produkt z aplikacją Lidl Plus.

13

PTNW - Miłosz Bembinow