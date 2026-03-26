Sejmowa Komisja rozpatrzyła petycję o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 62 lat, by zmniejszyć dysproporcje w emeryturach.

Mimo zgodności obecnego systemu z Konstytucją, TK zauważył, że społeczne różnice uzasadniające zróżnicowanie wieku maleją.

Ministerstwo nie planuje zmian, ale politycy wskazują na problemy systemu lub sugerują zachęcanie do dłuższej pracy.

Petycja trafiła do dalszych prac, co oznacza, że temat zrównania wieku emerytalnego jest nadal aktualny.

Propozycja zrównania wieku emerytalnego

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajęła się inicjatywą zakładającą ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zgodnie z propozycją granica miałaby wynosić 62 lata, a zmiany byłyby wprowadzane stopniowo, np. poprzez podnoszenie wieku o pół roku rocznie.

Autor petycji wskazuje, że obecny system – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – prowadzi do nierówności. Kobiety statystycznie dłużej pobierają świadczenia, co przekłada się na ich niższą wysokość. Ujednolicenie miałoby ograniczyć tę dysproporcję i poprawić równowagę systemu.

Konstytucja i wiek emerytalny

Sejmowi legislatorzy zwracają uwagę, że kwestia zróżnicowanego wieku emerytalnego budzi różne opinie prawne. W analizie przywołano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2010 r.

„Trafna przy tym wydaje się być konkluzja płynąca z wyroku TK z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 6/07, w myśl której zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć zgodne z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP, jest tym elementem stanu prawnego, który jest silnie determinowany różnicami występującymi między płciami, przy czym – jak zauważył TK – różnice te o charakterze społecznym zmniejszają się, a różnice biologiczne, choć mają charakter niezmienny, będą stanowiły coraz słabszą przesłankę dla różnicowania wieku emerytalnego”.

Zgodnie z art. 32 i 33 Konstytucji RP wszyscy obywatele mają prawo do równego traktowania, w tym w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Stanowisko ministerstwa i polityków

Przedstawiciel MRPiPS, Zbigniew Wasiak, podkreślił podczas obrad, że obecne przepisy są zgodne zarówno z konstytucją, jak i prawem unijnym. Resort nie widzi dziś podstaw do rozpoczynania prac legislacyjnych w tym zakresie.

Z kolei poseł Marcin Józefaciuk zwrócił uwagę na brak równowagi w systemie – zarówno w kontekście wysokości emerytur kobiet, jak i krótszej średniej długości życia mężczyzn.

Inne stanowisko zaprezentowała Urszula Augustyn (KO), która podkreśliła, że zmiany powinny wynikać z decyzji społecznych. Jej zdaniem bardziej efektywnym kierunkiem jest zachęcanie Polaków do dłuższej aktywności zawodowej.

Co dalej z petycją

Komisja zakończyła prace nad dokumentem i skierowała go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na tym etapie nie zapadły decyzje o wprowadzeniu zmian, jednak temat powraca i może w przyszłości ponownie trafić na agendę legislacyjną.

PTNW - Miłosz Bembinow