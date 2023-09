Emerytura a kapitał początkowy. Jak ZUS go oblicza? Jaki ma wpływ na wysokość świadczeń?

Przepis z 3 stycznia 2023 roku wszedł w życie 24 stycznia. Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

5 marca 2023 dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

Jak przekazała PAP prof. Nowacka, pracująca na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie określonych surowców wpłynie na możliwości pojawienia się nowych produktów na rynku. Podkreśliła, że "już od kilku lat na rynek europejski wprowadzane są produkty na bazie lub z dodatkiem owadów".

Mąka z tych owadów może być dodawana m.in. do ciastek, batonów, czekolady, chleba, makaronów oraz wszelkich innych wypieków. Zgodnie z przepisami producenci mogą dodać proszek ze świerszczy do wszystkich swoich produktów.

Na terenie Unii Europejskiej do produktów spożywczych mogą być dodawane te owady, które są wpisane do unijnego rejestru nowej żywności. Aktualnie figurą w nim trzy ich rodzaje. Są to:

mącznik młynarek – suszone larwy,

szarańcza wędrowna – mrożona, suszona i sproszkowana,

świerszcz domowy – mrożony, suszony i sproszkowany

Mąka ze świerszczy. Do czego mogą ją dodawać producenci?

Mąkę ze świerszczy domowych producenci żywności w Unii Europejskiej mogą dodawać do takich artykułów spożywczych jak:

batoniki zbożowe

czekolada

ciastka

słodkie i słone przekąski, jak chipsy, krakersy, paluszki, batoniki

chleb i bułki

przetworzone zboża i płatki śniadaniowe

owsianka

półprodukty przeznaczone do wyrobów piekarniczych

makarony

zupa

pizza

gotowe dania na bazie zbóż i makaronów

masło orzechowe

przetwory mięsne

produkty wegetariańskie

produkty mleczne, jak np. jogurty

suplementy diety w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE dla osób dorosłych

Owady w żywności. Jakich oznaczeń szukać na produktach?

Te same produkty mogą zawierać również mąkę z szarańczy wędrownej oraz sproszkowane larwy mącznika młynarka. Owady są oznaczane na etykietach produktów naukowymi nazwami, zwykle pochodzącymi z łaciny. To tych nazw należy szukać na opakowaniach. I tak:

oznaczenie mąki ze świerszczy domowych to Acheta domesticus

oznaczenie mąki z szarańczy wędrownej to Locusta migratoria

oznaczenie larw mącznika młynarka to Tenebrio Molitor

