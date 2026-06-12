Tankowanie znów droższe. Tyle kierowcy zapłacą w weekend i w poniedziałek

Od soboty drożej na stacjach

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany przy dystrybutorach. Od soboty do poniedziałku włącznie obowiązywać będą wyższe maksymalne ceny paliw niż te, które obowiązują w piątek.

Choć różnice nie są duże, to trend jest jednoznaczny. Tankowanie znów idzie w górę.

Benzyna i diesel drożeją

Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny Pb95 wyniesie 6,04 zł. To więcej niż w piątek, kiedy kierowcy płacą maksymalnie 5,98 zł.

Benzyna Pb98 również podrożeje – z 6,55 zł do 6,58 zł za litr. W górę idzie także diesel, którego maksymalna cena wzrośnie z 6,37 zł do 6,40 zł za litr.

Weekend bez taniego tankowania

Choć podwyżki są niewielkie, to dla wielu kierowców każda zmiana ma znaczenie, szczególnie przy pełnym baku. Różnice mogą wydawać się symboliczne, ale w skali miesięcznych wydatków na paliwo zaczynają być zauważalne.

Co istotne, nowe stawki będą obowiązywać tylko od soboty do poniedziałku. Kolejne obwieszczenie ministra ma pojawić się w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Jak działa system cen maksymalnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje nowe limity cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim.

System ma chronić kierowców przed nagłymi skokami cen, ale jednocześnie reaguje na zmiany na rynku hurtowym.

Sprzedaż powyżej ustalonych limitów jest surowo karana, grozi za to nawet do 1 mln zł kary, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Z czego wynikają ceny?

Cena maksymalna nie jest przypadkowa. Składa się na nią średnia cena hurtowa paliw w kraju, do której doliczana jest akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

To właśnie te składniki sprawiają, że nawet niewielkie zmiany w hurcie szybko przekładają się na ceny przy dystrybutorach.

Ulgi podatkowe wciąż obowiązują

Do 15 czerwca utrzymane są obniżone stawki VAT na paliwa – z 23 do 8 procent. Dodatkowo obowiązuje także obniżona akcyza, zmniejszona o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego.

To właśnie te rozwiązania sprawiają, że ceny na stacjach pozostają niższe, niż mogłyby być bez interwencji państwa.

Co dalej z cenami paliw?

Na razie kierowcy mogą odetchnąć, gdyż podwyżki są niewielkie i ograniczone czasowo. Jednak rynek paliw pozostaje bardzo wrażliwy na sytuację międzynarodową i zmiany w hurcie.

Każde wahanie ropy na światowych giełdach może szybko przełożyć się na ceny przy dystrybutorach w Polsce. A to oznacza, że stabilności na stacjach wciąż nie ma co brać za pewnik.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]