Tankowanie znów droższe. Tyle kierowcy zapłacą w weekend i w poniedziałek

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Od soboty drożej na stacjach
Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany przy dystrybutorach. Od soboty do poniedziałku włącznie obowiązywać będą wyższe maksymalne ceny paliw niż te, które obowiązują w piątek.
Choć różnice nie są duże, to trend jest jednoznaczny. Tankowanie znów idzie w górę.
Benzyna i diesel drożeją
Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny Pb95 wyniesie 6,04 zł. To więcej niż w piątek, kiedy kierowcy płacą maksymalnie 5,98 zł.
Benzyna Pb98 również podrożeje – z 6,55 zł do 6,58 zł za litr. W górę idzie także diesel, którego maksymalna cena wzrośnie z 6,37 zł do 6,40 zł za litr.
Weekend bez taniego tankowania
Choć podwyżki są niewielkie, to dla wielu kierowców każda zmiana ma znaczenie, szczególnie przy pełnym baku. Różnice mogą wydawać się symboliczne, ale w skali miesięcznych wydatków na paliwo zaczynają być zauważalne.
Co istotne, nowe stawki będą obowiązywać tylko od soboty do poniedziałku. Kolejne obwieszczenie ministra ma pojawić się w poniedziałek i określi ceny na wtorek.
Jak działa system cen maksymalnych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje nowe limity cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim.
System ma chronić kierowców przed nagłymi skokami cen, ale jednocześnie reaguje na zmiany na rynku hurtowym.
Sprzedaż powyżej ustalonych limitów jest surowo karana, grozi za to nawet do 1 mln zł kary, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Z czego wynikają ceny?
Cena maksymalna nie jest przypadkowa. Składa się na nią średnia cena hurtowa paliw w kraju, do której doliczana jest akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.
To właśnie te składniki sprawiają, że nawet niewielkie zmiany w hurcie szybko przekładają się na ceny przy dystrybutorach.
Ulgi podatkowe wciąż obowiązują
Do 15 czerwca utrzymane są obniżone stawki VAT na paliwa – z 23 do 8 procent. Dodatkowo obowiązuje także obniżona akcyza, zmniejszona o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego.
To właśnie te rozwiązania sprawiają, że ceny na stacjach pozostają niższe, niż mogłyby być bez interwencji państwa.
Co dalej z cenami paliw?
Na razie kierowcy mogą odetchnąć, gdyż podwyżki są niewielkie i ograniczone czasowo. Jednak rynek paliw pozostaje bardzo wrażliwy na sytuację międzynarodową i zmiany w hurcie.
Każde wahanie ropy na światowych giełdach może szybko przełożyć się na ceny przy dystrybutorach w Polsce. A to oznacza, że stabilności na stacjach wciąż nie ma co brać za pewnik.
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