Tak tanio dawno nie było. Wiemy, ile zapłacą kierowcy we wtorek za paliwo

Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowym cennikiem.

Autor: Kudelski Marek / Super Express Stacja paliw Orlen ze stojakiem z aktualnymi cenami paliw oraz budynkiem stop cafe. Przy dystrybutorach tankują samochody i motocykl. O niższych cenach paliw przeczytasz na portalu Super Biznes.