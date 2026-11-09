Tak tanio dawno nie było. Wiemy, ile zapłacą kierowcy we wtorek za paliwo

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-09 11:51

Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowym cennikiem.

stacja paliw Orlen, paliwo, tankowanie
Autor: Kudelski Marek / Super Express Stacja paliw Orlen ze stojakiem z aktualnymi cenami paliw oraz budynkiem stop cafe. Przy dystrybutorach tankują samochody i motocykl. O niższych cenach paliw przeczytasz na portalu Super Biznes.

Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Kierowcy nie kryją zaskoczenia nowym cennikiem. 

We wtorek benzyna Pb 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł za litr. To o 8 gr mniej niż w poniedziałek. Z kolei cena benzyny Pb 98 nie może przekroczyć 6,67 zł za litr. Tanieje również olej napędowy. We wtorek za ropę kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,74 zł za litr. 

W poniedziałek kierowcy płacą maksymalnie:

6,12 zł za litr benzyny Pb 95;

6,80 zł za litr benzyny Pb 98;

oraz 7,83 zł za litr oleju napędowego.

Artykuł uzupełniany jest na bieżąco.

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