Nowe maksymalne ceny paliw na piątek 26 czerwca. Dobre wieści dla kierowców

Benzyna tanieje, ale tylko o grosze

Z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w piątek ceny maksymalne benzyny zarówno Pb95, jak i Pb98 spadną.

- benzyna Pb95 będzie kosztowała maksymalnie 5,95 zł/l (spadek o 1 gr)- benzyna Pb98 będzie kosztowała maksymalnie 6,65 zł/l (spadek o 2 gr)

Dla wielu kierowców to symboliczne różnice, ale wciąż oznaczają delikatny trend spadkowy.

Diesel idzie w górę

Inaczej wygląda sytuacja z olejem napędowym. Tu kierowcy muszą przygotować się na podwyżkę:

Diesel będzie kosztował maksymalnie 6,12 zł/l (wzrost o 1 gr)

Choć zmiana jest minimalna, to dla firm transportowych i osób pokonujących duże trasy każda podwyżka ma znaczenie.

System cen maksymalnych wciąż działa

Ceny paliw są nadal regulowane przez specjalny system maksymalnych stawek. Ministerstwo Energii publikuje je codziennie w dni robocze, a obowiązują od dnia następnego po publikacji.

Mechanizm uwzględnia m.in.: cenę hurtową paliw, akcyzę, opłatę paliwową, marżę 0,30 zł/l, VAT.

Od marca duże wahania na stacjach

Dla porównania, 31 marca benzyna Pb95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł.Cena diesla sięgała aż 7,60 zł

Widać więc wyraźnie, że mimo codziennych drobnych zmian, poziom cen jest niższy niż kilka miesięcy temu.

Co dalej z cenami?

Kolejne obwieszczenie ma pojawić się w piątek i określi stawki na cały weekend oraz poniedziałek. Oznacza to, że kierowcy nie mają co liczyć na stabilność. Ceny mogą zmieniać się praktycznie z dnia na dzień.

Na stacjach paliw nadal trzeba patrzeć na dystrybutor i aktualne komunikaty, bo rachunek może się zmienić szybciej, niż się wydaje.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]