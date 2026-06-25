Nowe maksymalne ceny paliw na piątek 26 czerwca. Dobre wieści dla kierowców

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-25 11:59

Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały od jutra. Kierowcy znów muszą śledzić tabelki ze zmieniającymi się cenami. W piątek benzyna ma być nieco tańsza niż dzień wcześniej, ale za to diesel pójdzie w górę. Zmiany – choć niewielkie – mogą odbić się na portfelach tankujących.

Męska dłoń tankująca paliwo Euro Super Pb 95 do niebieskiego samochodu na stacji benzynowej. Zielony pistolet dystrybutora z oznaczeniem E10 i E5 symbolizuje zmiany cen paliw. O cenach przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Justyna Świderska Mężczyzna tankuje benzynę Pb95 do samochodu, wlewając paliwo zielonym pistoletem. Widoczne symbole E5 i E10 wskazują na rodzaje dostępnego paliwa. Informacje o bieżących cenach paliw i ich zmianach znajdziesz na Super Biznes.

Benzyna tanieje, ale tylko o grosze

Z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w piątek ceny maksymalne benzyny zarówno Pb95, jak i Pb98 spadną.

- benzyna Pb95 będzie kosztowała maksymalnie 5,95 zł/l (spadek o 1 gr)- benzyna Pb98 będzie kosztowała maksymalnie 6,65 zł/l (spadek o 2 gr)

Dla wielu kierowców to symboliczne różnice, ale wciąż oznaczają delikatny trend spadkowy.

Diesel idzie w górę

Inaczej wygląda sytuacja z olejem napędowym. Tu kierowcy muszą przygotować się na podwyżkę:

Diesel będzie kosztował maksymalnie 6,12 zł/l (wzrost o 1 gr)

Choć zmiana jest minimalna, to dla firm transportowych i osób pokonujących duże trasy każda podwyżka ma znaczenie.

System cen maksymalnych wciąż działa

Ceny paliw są nadal regulowane przez specjalny system maksymalnych stawek. Ministerstwo Energii publikuje je codziennie w dni robocze, a obowiązują od dnia następnego po publikacji.

Mechanizm uwzględnia m.in.: cenę hurtową paliw, akcyzę, opłatę paliwową, marżę 0,30 zł/l, VAT.

Od marca duże wahania na stacjach

Dla porównania, 31 marca benzyna Pb95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł.Cena diesla sięgała aż 7,60 zł

Widać więc wyraźnie, że mimo codziennych drobnych zmian, poziom cen jest niższy niż kilka miesięcy temu.

Co dalej z cenami?

Kolejne obwieszczenie ma pojawić się w piątek i określi stawki na cały weekend oraz poniedziałek. Oznacza to, że kierowcy nie mają co liczyć na stabilność. Ceny mogą zmieniać się praktycznie z dnia na dzień.

Na stacjach paliw nadal trzeba patrzeć na dystrybutor i aktualne komunikaty, bo rachunek może się zmienić szybciej, niż się wydaje.

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