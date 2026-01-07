Analiza komunikatu ZUS z 5 stycznia 2026 roku ujawnia, jak reset ulgi „Mały ZUS Plus” bezpośrednio wpływa na płynność finansową i strategię biznesową małych firm

Czysta karta od ZUS. Trzy lata niższych składek znów dla każdego

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 5 stycznia 2026 roku, przedsiębiorcy otrzymali szansę na nowy start z ulgą „Mały ZUS Plus”. Kluczową zmianą jest całkowity reset limitu, co oznacza, że każdy uprawniony może od nowa korzystać z pełnych 36 miesięcy niższych składek. Zasada ta obejmuje wszystkich, bez względu na to, czy w przeszłości wykorzystali już część tego okresu. W praktyce, jeśli przedsiębiorca do końca 2025 roku wykorzystał na przykład 30 z 36 miesięcy ulgi, od stycznia 2026 jego licznik wraca do zera. Oznacza to, że znów ma do dyspozycji pełne trzy lata preferencyjnych składek.

Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowy bonus dla osób, które korzystały z ulgi w 2023 roku, przyznając im prawo do dodatkowych 12 miesięcy niższych składek do wykorzystania po 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że mechanizm ulgi działa w określonych ramach czasowych. Przedsiębiorca ma 36 miesięcy ulgi do wykorzystania w ciągu 60-miesięcznego okna, liczonego od momentu rozpoczęcia lub wznowienia działalności na preferencyjnych zasadach po grudniu 2025. To działa na zasadzie „wykorzystaj albo strać”, ponieważ niewykorzystane miesiące z jednego 60-miesięcznego cyklu nie przechodzą na kolejny. Jeśli więc ktoś wykorzysta wszystkie 36 miesięcy ulgi przed upływem 60 miesięcy, musi poczekać na start kolejnego cyklu, aby ponownie móc płacić niższe składki.

Krok po kroku do niższych składek: Terminy, wzory i pułapki

Kluczem do skorzystania z „Małego ZUS Plus” jest prawidłowe obliczenie podstawy wymiaru składek, czyli kwoty, od której naliczane są należności do ZUS. Wysokość tej podstawy zależy bezpośrednio od dochodu firmy za poprzedni rok. W 2026 roku nie może być ona niższa niż 1441,80 zł, co stanowi 30% aktualnego wynagrodzenia minimalnego, ani wyższa niż 5652 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Aby ją obliczyć, należy roczny dochód z działalności za 2025 rok podzielić przez liczbę dni kalendarzowych jej prowadzenia, wynik pomnożyć przez 30, a na końcu zastosować specjalny współczynnik 0,5. Przykładowo, przedsiębiorca z dochodem 67 500 zł w 2025 roku, po wykonaniu obliczeń, ustali swoją podstawę na poziomie 2773,98 zł. W jego przypadku przełoży się to na realną oszczędność rzędu 1049 zł miesięcznie w porównaniu do standardowych, pełnych składek ZUS.

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy muszą dopełnić formalności w określonych terminach. Firmy już działające mają czas na zgłoszenie do 31 stycznia, natomiast osoby rozpoczynające lub wznawiające działalność muszą to zrobić w ciągu 7 dni. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA, używając kodu ubezpieczenia zaczynającego się od 05 90 lub 05 92. Co ważne, osoby, które płynnie przechodzą z ulgi w grudniu 2025 na styczeń 2026, nie muszą składać nowego zgłoszenia. Należy jednak pamiętać, że ulga nie jest dla każdego. Wykluczone są m.in. osoby, których działalność w poprzednim roku trwała krócej niż 60 dni lub te, które wykonują zlecenia na rzecz byłego pracodawcy w podobnym zakresie co na umowie o pracę. Dodatkowo, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, czy przedsiębiorcy powracający do ulgi po przerwie muszą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2026 roku. Brak jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii może stanowić pewne ryzyko, dlatego warto uważnie śledzić komunikaty ZUS.