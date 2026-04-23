Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach przyczynił się do powstania Międzynarodowego Centrum Kongresowego i stworzył ponad 30 tys. miejsc pracy, zmieniając miasto w ośrodek biznesowy.

Turystyka biznesowa generuje dla lokalnej gospodarki ponad 340 mln zł rocznie, umacniając wizerunek Katowic jako atrakcyjnego miejsca dla dużych wydarzeń.

Wyzwania dla Katowic i metropolii to konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów unijnych oraz potrzeba silniejszej integracji metropolitalnej.

Prezydent Krupa uważa dwukadencyjność samorządowców za błąd, który może spowalniać rozwój, wskazując, że wyborcy powinni mieć pełną swobodę wyboru.

Maria Olecha-Lisiecka: – Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Panie Prezydencie, jaki wpływ miał Kongres na rozwój miasta?

Marcin Krupa: – Miał ogromny wpływ – wyznaczył kierunek rozwoju. Pierwsze edycje rozproszone po mieście pokazały potrzebę stworzenia jednego miejsca, stąd powstanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Dzięki Kongresowi przyjechali decydenci i biznes, co pozwoliło rozwinąć sektor usług i stworzyć ponad 30 tys. miejsc pracy. Katowice, podobnie jak Kongres, dynamicznie się rozwijały i dziś dyskusje obejmują już także geopolitykę.

– Turystyka biznesowa kiedyś była nowością, dziś jest standardem.

– Zdecydowanie. To ważny motor gospodarki miejskiej. W ubiegłym roku odbyło się ok. 8 tys. wydarzeń, które przyniosły ponad 340 mln zł dla lokalnej gospodarki. Katowice stały się bardzo atrakcyjne dla organizatorów dużych wydarzeń.

– Czy mierzycie wpływ Kongresu na wizerunek miasta?

– Nie wprost, ale widać to po poprawie opinii i rosnącym zainteresowaniu inwestorów. Dawniej Katowice odstraszały, dziś są miejscem inwestycji wielu firm. To efekt długofalowy i wielowymiarowy.

– Jakie wyzwania stoją przed Katowicami i metropolią w kontekście środków unijnych?

– Kluczowy problem to wkład własny. Silniejsze miasta sobie radzą, mniejsze mają trudniej. W przyszłości dofinansowanie będzie niższe, więc trzeba będzie więcej środków własnych. Potrzebujemy też silniejszej integracji metropolii, by działać jak jeden organizm i skuteczniej przyciągać inwestorów.

– Czy metropolia powinna działać jako jeden organizm?

– Tak, to konieczne w dzisiejszych realiach szybkich decyzji biznesowych.

– Jak Pan ocenia dwukadencyjność samorządowców?

– Uważam ją za błąd i ograniczenie demokracji. Wyborcy powinni decydować. Rotacja i tak istnieje – w ostatnich wyborach zmieniło się ok. 40% włodarzy. Dwukadencyjność może spowolnić rozwój, bo inwestycje są długofalowe.

– A jeśli przepisy się nie zmienią – co dalej?

– Prawdopodobnie pozostaną. Po zakończeniu kadencji mogę wrócić na Politechnikę Śląską. Rozważam też inne możliwości, np. w biznesie.

– Polityka ogólnokrajowa?

– Kusi, ale nie jestem pewien, czy chcę działać w obecnym klimacie parlamentarnym. Brakuje normalności, a obraz polityki nie jest najlepszy. Powinniśmy raczej skupiać się na sukcesach kraju niż na sporach.