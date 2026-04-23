Kryzys na Bliskim Wschodzie zakłóca rynek lotniczy, skutkując odwołaniem ponad 300 lotów i wzrostem cen paliwa, ale Lotnisko Chopina nadal notuje 8% wzrost liczby pasażerów rok do roku.

Ceny biletów lotniczych mogą wzrosnąć w kolejnym sezonie z powodu drożejącego paliwa i sytuacji geopolitycznej, jednak Polska ma wciąż duży potencjał wzrostu w lotnictwie, z uwagi na niższą liczbę lotów na mieszkańca niż w Europie Zachodniej.

Rozbudowa Lotniska Chopina jest w toku, z planowanym wydłużeniem terminala o 320 m do 2029 roku, a także modernizacją infrastruktury i wprowadzaniem nowoczesnych skanerów bezpieczeństwa C3, które przyspieszą kontrolę.

Popyt na podróże lotnicze w Polsce rośnie, a prognozy na 2026 rok wskazują na dalsze wzrosty, co świadczy o tym, że lotnictwo pozostaje ważnym motorem gospodarki i preferencje Polaków kierują się ku doświadczeniom.

Łukasz Trybulski, „Super Express”: – Jak kryzys na Bliskim Wschodzie wpływa na Lotnisko Chopina?

Łukasz Chaberski: – Negatywnie na cały rynek lotniczy. Zakłócone są kluczowe huby w regionie, rosną ceny paliwa, a ponad 300 lotów zostało odwołanych (ok. 8–9% ruchu). Mimo to obsłużyliśmy 6,5 mln pasażerów i notujemy 8% wzrost rok do roku – to raczej wolniejsze tempo rozwoju niż realne spadki.

– Czy ten kryzys może być szansą dla polskiego rynku?

– W pewnym stopniu tak, ale ograniczoną. Wzrost cen paliwa dotyka wszystkich, a przewoźnicy nie oddają swoich slotów, licząc na szybki powrót. Pewne możliwości widzimy w ruchu przesiadkowym, gdzie część ruchu przesuwa się w inne regiony.

– Czy loty mogą stać się dobrem luksusowym?

– Ceny biletów mogą rosnąć, choć wpływ będzie opóźniony, bo linie zabezpieczają ceny paliwa z wyprzedzeniem. Większe zmiany mogą być widoczne dopiero w kolejnym sezonie i zależą od stabilizacji sytuacji geopolitycznej. Polska wciąż ma duży potencjał wzrostu – liczba lotów na mieszkańca jest znacznie niższa niż w Europie Zachodniej, więc rynek ma przestrzeń do dalszego rozwoju.

– Na jakim etapie jest rozbudowa Lotniska Chopina?

– To już realizowany projekt. W przyszłym roku rozpocznie się widoczna dla pasażerów rozbudowa terminala (wydłużenie pirsu o 320 m), a zakończenie planowane jest na 2029 rok. Równolegle prowadzimy inne inwestycje, m.in. nowe miejsca postojowe dla dużych samolotów i modernizację infrastruktury.

– A zmiany w kontroli bezpieczeństwa?

– Wdrażamy nowoczesne skanery C3, które pozwolą nie wyjmować płynów i elektroniki z bagażu. To przyspieszy kontrolę i zwiększy komfort pasażerów. Takie rozwiązania stają się standardem w Polsce i na świecie.

– Jakie są prognozy dla rynku na 2026 rok?

– Wzrosty powinny się utrzymać, choć mogą być mniej dynamiczne. Lotniska nadal biją rekordy, a popyt na podróże rośnie – Polacy coraz częściej wybierają doświadczenia i podróże zamiast dóbr materialnych. Lotnictwo pozostanie ważnym motorem gospodarki.