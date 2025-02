Marka samochodów sprzed lat wróci na rynek? Zaoferuje tanie auta

Stellantis wskrzeszy dawną markę

W branży motoryzacyjnej krążą informacje, że koncern Stellantis zarejestrował markę Talbot we Francuskim Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej. Jak podaje Autoblog.pl najprawdopodobniej to oznacza powrót dawnej marki na rynek nie wykluczając, że ma to sporo wspólnego z rezygnacją Carlosa Tavaresa z funkcji szefa koncernu.

Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie auta będą produkowane pod marką Talbot. Jednak najbardziej prawdopodobne, że nowe-stare auta będą konkurować z Dacią, czyli budżetową marką należącą do grupy Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Nie wiadomo oczywiście też, czy auta będą elektryczne, czy spalinowe.

Jak czytamy na portalu Autoblog, Tavares miał nie być fanem wskrzeszania dawnych marek. Wcześniej włoski rząd miał naciskać na Tavaresa aby wskrzesił marki Autobianchi (którego współtwórcą był należący do Stellantis Fiat) i Innocenti (marka z przedwojenną historią).

Obecnie skład marki Stellantis wchodzą m.in. Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, DS, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, czy Peugeot. W portfolio marki znajdują się również Abarth, Lancia, Leapmotor (chiński producent aut), Ram, czy Vauxhall.

Talbot - co to za marka?

Marka Talbot powstała w 1903 roku i odnoszono ją do francuskich aut sprowadzanych z Wielkiej Brytanii (Clement-Bayard). Później oprócz importu aut, marka montowała sprowadzone z Francji części w Fabryce w Londynie, a w 1906 roku firma wytwarzała własne auta w Wielkiej Brytanii. Marka przechodząc wiele perturbacji - w latach 30 XX wieku produkowała auta luksusowych i sportowych pod nazwą Talbot-Lago. Po wojnie firma kontynuowała działalność do 1958 roku.

Talbot może być jednak bardziej kojarzony z czasów własności marki przez koncern PSA po tym jak przejął europejskie filie koncernu Chrysler. Popularnymi modelami Talbota były m.in. Solara, Samba, czy dostawczy Express, który był ostatnim dostępnym na rynku autem marki. Talbot wycofał się z rynku w 1992 roku, a osobowe modele Talbota zostały jeszcze w połowie lat 80 zastąpione Peugeotem 309 (początkowo miał nazywać się Talbot Arizona).

