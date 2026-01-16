Waloryzacja emerytur w 2026 roku prawdopodobnieiższa niż w latach poprzednich.

Wskaźnik waloryzacji jest uzależniony m.in. od inflacji, która znacznie spadła w ostatnich latach

Mimo niższego wskaźnika waloryzacji, spadek inflacji oznacza stabilniejsze ceny i lepsze planowanie budżetu dla emerytów.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku i będzie zależał od średniorocznej inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń.

Spada inflacja, więc spada i waloryzacja w 2026 roku

Coroczna waloryzacja emerytur nie jest formalnie "podwyżką", a wyrównaniem dla seniorów, aby ich świadczenia nie traciły na wartości w wyniku inflacji i wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Dlatego też wskaźnik waloryzacji wylicza się na bazie inflacji i dynamiki wynagrodzeń.

Jak wynika z najnowszych danych GUS, inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. To nieznaczny spadek względem listopada, gdy wynosiła 2,5 proc. i spora zmiana względem najwyższych odczytów z pierwszej połowy roku, gdy wynosiła ponad 4 proc. (a nawet 4,9 proc. I kwartale).

Do tego dochodzi wzrost wynagrodzeń, który wyniósł w listopadzie 7,1 proc. (najnowsze dane) i był wyższy od październikowego wskaźnika, który wynosił 6,6 proc. Jego nieznaczny wzrost jest nadzieją na to, aby waloryzacja nie była groszowa.

Zestawiając więc najnowsze dostępne dane inflacyjne (z grudnia) i wzrostu wynagrodzeń, waloryzacja emerytur w 2026 roku powinna wynieść 3,32 proc.

Oczywiście mimo spadku waloryzacji, spadek inflacji to dobra wiadomość dla emerytów, bo oznacza mniejszy wzrost cen w sklepach, większą ich stabilność i przewidywalność.

Waloryzacja emerytur spada z roku na rok

To będzie kolejny spadek waloryzacji z rzędu. W efekcie popandemicznej inflacji w 2023 roku waloryzacja wynosiła 14,8 proc.; w 2024 roku 12,12 proc.; a w 2025 roku 5,5 proc. Trend spadku waloryzacji będzie kontynuowany w 2026 roku.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy jednak w lutym 2026 roku. Będzie on wyliczony na bazie średniorocznej inflacji, oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

