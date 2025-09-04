Promocja masła MILSANI w ALDI: Od 4 do 6 września masło MILSANI za 5,99 zł/kostkę przy zakupie dwóch (drugie 50% taniej).

ALDI odpowiada na rekordowo wysokie ceny masła w Polsce (7,87 zł w lipcu 2025 r., +17% r/r).

Strategia ALDI: Sieć stawia na atrakcyjne promocje i jakość w niskiej cenie, by budować lojalność klientów.

Masło w promocyjnej cenie w sklepach ALDI

Od czwartku 4 września do soboty 6 września w sklepach sieci ALDI dostępne będzie masło extra MILSANI w wyjątkowej cenie 5,99 zł za kostkę – pod warunkiem zakupu dwóch opakowań. Oznacza to, że drugi produkt kosztuje aż 50% taniej. Każdy klient może nabyć maksymalnie 6 sztuk w tej ofercie. Promocja trwa do wyczerpania zapasów we wszystkich sklepach sieci.

Ceny masła w Polsce nadal wysokie

Akcja promocyjna pojawia się w momencie, gdy ceny produktów mlecznych w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie. Według danych rynkowych średnia cena kostki masła w lipcu 2025 roku wyniosła 7,87 zł, co oznacza wzrost o ponad 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosnące koszty produkcji, transportu, pasz i energii sprawiają, że konsumenci coraz mocniej odczuwają presję inflacyjną.

ALDI odpowiada na potrzeby klientów

Sieć handlowa podkreśla, że promocje są odpowiedzią na codzienne wyzwania polskich gospodarstw domowych. – „Wiemy, jak ważne są dla Polaków ceny podstawowych produktów spożywczych, dlatego staramy się regularnie przygotowywać promocje, które realnie odciążają domowy budżet. Masło to produkt, który gości w niemal każdym gospodarstwie domowym, dlatego postanowiliśmy zaoferować klientom promocję, dzięki której można zaoszczędzić” – mówi Luiza Urbańska, Młodszy Manager ds. Komunikacji i PR w ALDI Polska.

ALDI Polska prowadzi dziś ponad 380 sklepów w całym kraju i zatrudnia ponad 4 800 pracowników. Sieć należy do Grupy ALDI Nord, jednego z największych detalistów w Europie, działającego w ośmiu krajach, w tym w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Polsce. Grupa zatrudnia łącznie ponad 86 000 pracowników.

