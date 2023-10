Masowa ucieczka z polskiej giełdy. Znikną spółki warte ponad 16 mld zł

ZUS ostro kontroluje przedsiębiorców. Co sprawdzają?

Loty do Izreala zawieszone! Kolejne linie lotnicze odwółują połączenia do i z Tel Awiwu

Gazeta zauważa, że od ostatniego "prawdziwego" debiutu mijają niemal dwa lata. Był to STS, którego przygoda z giełdą wkrótce się skończy. "W kolejce do wyjścia ustawiły się też Ciech, TIM, Kernel, Newag. Te statystyki wpisują się w globalne trendy, ale u nas są wyraźniejsze. To efekt niskich wycen, ale też rosnących kosztów i restrykcyjnych regulacji dla spółek publicznych" - czytamy w "Rzeczpospolitej". "Otoczenie gospodarcze i polityczne stało się niepewne i bardzo zmienne" – mówi dziennikowi Michał Melon z Navigator Capital.

"Rzeczpospolita" wyliczyła, że o niemal 80 spadła w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba giełdowych spółek. W najbliższym czasie znikną kolejne, o wartości rynkowej przekraczającej 16 mld zł – wskazano. "Utrzymujące się niskie wyceny odstraszają potencjalnych debiutantów, a zachęcają do przejmowania giełdowych firm i wycofywania z parkietu. Taka sytuacja trwa już kilka lat, ale w 2023 r. przybrała na sile" - napisano.

Pieniądze to nie wszystko - Kazimierz Krupa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.