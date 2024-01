i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Citi Bank

Sektor Bankowy

Masowe zwolnienia w wielkim banku. 20 tysięcy osób na bruk

Citigroup zapowiada grupowe zwolnienia 20 tys. osób w ciągu dwóch lat. Restrukturyzacja zatrudnienia wynika z ogromnej straty netto w wysokości 1,8 miliarda dolarów za czwarty kwartał 2023 roku. W dłuższej perspektywie czasu pozwoli to zaoszczędzić 2,5 miliarda dolarów. Kłopoty nie ominą polskiego rynku. Jakie plany ma bank co do działalności w Polsce?