Biedronka ostrzega klientów

Biedronka wysłała użytkownikom swojej aplikacji ważny komunikat. Pojawia się on bezpośrednio w aplikacji i został oznaczony jako „Ważna informacja”.

Sieć informuje, że od 8 września 2026 roku korzystanie z aplikacji będzie możliwe wyłącznie po zainstalowaniu nowej wersji 2.22.2.

Co to oznacza dla klientów? Jeśli ktoś od dawna nie aktualizował aplikacji i nadal korzysta ze starszej wersji, powinien zrobić to jak najszybciej. Po wejściu nowych zasad w życie starsza wersja nie zapewni dalszego dostępu do funkcji aplikacji.

Sprawdź, jaką masz wersję

Nie trzeba zgadywać, czy telefon ma najnowszą wersję programu. Biedronka podpowiada, gdzie znaleźć tę informację.

Trzeba uruchomić aplikację i wejść w zakładkę „Więcej”, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie należy przewinąć ekran na sam dół. Znajduje się tam pozycja „Wersja aplikacji”.

Jeżeli widnieje tam numer 2.22.2, wszystko jest w porządku. Nie trzeba nic więcej robić.

Jeśli numer jest niższy, konieczna jest aktualizacja.

Aktualizacja zajmie chwilę

Pobranie najnowszej wersji aplikacji odbywa się w sklepie odpowiednim dla systemu telefonu.

W przypadku Androida trzeba wejść do Sklepu Play. Właściciele iPhone'ów powinni skorzystać z App Store. Z kolei użytkownicy urządzeń działających na systemie Harmony mogą znaleźć aktualizację w AppGallery.

Po wyszukaniu aplikacji Biedronka należy sprawdzić, czy pojawia się przy niej przycisk „Aktualizuj”. Jeśli tak, wystarczy go nacisnąć i poczekać na pobranie nowej wersji.

Bez aktualizacji możesz mieć problem

Po co Biedronka wprowadza zmianę? Sieć regularnie rozwija aplikację, dodaje nowe funkcje i poprawia jej działanie. Aktualizacje mają także ograniczać problemy techniczne.

Dla klientów najważniejsze jest jednak to, że aplikacja jest coraz ważniejszym elementem zakupów. To właśnie w niej znajduje się m.in. cyfrowa karta Moja Biedronka, a także inne funkcje powiązane z kontem klienta.

Dlatego lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Kilka kliknięć może oszczędzić później sporo nerwów przy kasie.

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