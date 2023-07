Masz bezterminowe prawo jazdy? Sprawdź, kiedy dokument straci ważność

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany!

Bezterminowe prawa jazdy w Polsce wydawano w Polsce do 2013 roku. Obecnie dokumenty wydawane są co 5, 10 i 15 lat. W przypadku, gdy kończy się ważność praw jazdy, trzeba pójść do lekarza, który stwierdzi, czy jesteśmy zdolni do prowadzenia pojazdów.

W przypadku osób, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy, od 2028 roku będzie trwała akcja wymiany dokumentów na terminowe, 15-letnie. Akcja potrwa do 2033 roku.

Osoby, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy nie będą musiały jednak przechodzić badania lekarskiego, aby wymienić dokument, gdyż prawo nie działa wstecz. Dopiero wtedy, gdy skończy im się ważność nowo otrzymanego dokumentu - wtedy badania ich nie ominą. Obecnie nie podano dokładnych terminów akcji wymiany praw jazdy.

