2025-11-13

Posiadanie kominka to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Brak aktualnego protokołu kominiarskiego w CEEB może skutkować mandatem, a nawet odmową wypłaty odszkodowania - przypomina serwis forsal.pl. Sprawdź, jakie konsekwencje grożą właścicielom domów i dlaczego nawet rzadko używany kominek wymaga regularnych kontroli.

  • Każdy dom jednorodzinny, nawet z kominkiem używanym okazjonalnie, musi mieć coroczny przegląd kominiarski.
  • Brak przeglądu grozi mandatem do 500 zł i utratą odszkodowania z ubezpieczenia w razie pożaru.
  • Częstotliwość czyszczenia komina zależy od paliwa (np. 4x rocznie dla drewna, 1x dla gazu).
  • Wszystkie przeglądy są rejestrowane elektronicznie w CEEB, co ułatwia kontrolę.

Obowiązkowy przegląd kominka – przepisy bez litości

Wielu właścicieli domów zakłada, że skoro korzysta z pompy ciepła, przegląd komina ich nie dotyczy. Tymczasem Prawo budowlane nakłada obowiązek corocznej kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Po wykonanym przeglądzie kominiarz musi wystawić elektroniczny protokół, który trafia bezpośrednio do CEEB. Jeśli kominek jest zamontowany i podłączony do komina, musi być objęty przeglądem. Oznacza to, że nawet kominek używany okazjonalnie nadal podlega obowiązkowym kontrolom, ponieważ generuje spaliny i wymaga drożnego przewodu.

Kominiarz sprawdzi wszystko – a urzędnik wystawi mandat

Brak aktualnego przeglądu może wyjść na jaw podczas wizyty Nadzoru budowlanego, straży miejskiej lub po interwencji straży pożarnej. W przypadku nieprawidłowości właściciel  nieruchomości naraża się na mandat do 500 zł, a przy poważniejszych uchybieniach — na jeszcze wyższe kary administracyjne.

Jak często musisz czyścić komin? 

Zgodnie z przepisami przewody należy czyścić:

 * 4 razy w roku – przy paliwach stałych (drewno, węgiel, pellet),

* 2 razy w roku – przy paliwach ciekłych,

 * 1 raz w roku – przy ogrzewaniu gazowym,

* 1 raz w roku – przewody wentylacyjne.

Każda czynność musi być potwierdzona i wprowadzona do CEEB.

Brak protokołu - brak pieniędzy z ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej weryfikują, czy właściciel domu wykonywał obowiązkowe przeglądy. Jeśli do pożaru dojdzie wskutek zaniedbania, firma może odmówić wypłaty, a właściciel straci nawet kilkaset tysięcy złotych.

Co zawiera elektroniczny protokół kominiarski

Od września 2023 r. wszystkie przeglądy muszą być rejestrowane elektronicznie. Protokół zawiera m.in. datę kontroli, dane kominiarza, informacje o właścicielu, opis budynku oraz ewentualne zalecenia naprawcze. Dzięki temu urzędnicy szybko sprawdzają, czy właściciel dopełnił obowiązku.

