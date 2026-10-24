CERT Polska alarmuje: Cyberprzestępcy masowo podszywają się pod PKO Bank Polski, wysyłając fałszywe e-maile, które mogą narazić Twoje oszczędności.

Schemat oszustwa polega na wywołaniu presji czasu i groźbie zablokowania konta, aby skłonić Cię do kliknięcia w link prowadzący na fałszywą stronę iPKO.

Nie daj się oszukać! Sprawdź, jakie sygnały świadczą o próbie wyłudzenia danych i co natychmiast zrobić, by ochronić swoje pieniądze.

Wystarczy jeden nieostrożny ruch, by narazić swoje oszczędności na niebezpieczeństwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają do klientów wiadomości e-mail z żądaniem aktualizacji danych oraz potwierdzenia tożsamości. Przed niebezpiecznym procederem ostrzega CERT Polska, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.

Schemat oszustwa opiera się na wywołaniu niepokoju. Z treści fałszywej wiadomości wynika, że klient musi przejść dodatkową weryfikację. Jeśli tego nie zrobi, dostęp do niektórych funkcji rachunku może zostać ograniczony. To właśnie groźba utraty możliwości korzystania z konta ma skłonić odbiorcę do natychmiastowego działania. W e-mailu znajduje się odsyłacz, który rzekomo umożliwia dopełnienie wymaganych formalności. W rzeczywistości kliknięcie linku może zaprowadzić użytkownika prosto w ręce oszustów.

Cyberatak na klientów banku. Fałszywa strona wygląda jak iPKO

Najważniejszym elementem oszustwa jest spreparowana witryna internetowa, która podszywa się pod serwis transakcyjny iPKO. Po przejściu na stronę użytkownik może zostać poproszony o podanie danych logowania lub informacji służących do potwierdzenia tożsamości.

Jeśli klient wpisze je w przygotowanym przez przestępców formularzu, informacje mogą trafić bezpośrednio do oszustów. W ten sposób cyberprzestępcy próbują zdobyć dostęp do bankowości internetowej, a w konsekwencji również do pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

To przykład phishingu, czyli metody wyłudzania poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane instytucje. W tym przypadku przestępcy wykorzystują nazwę PKO BP oraz wygląd bankowego serwisu, aby uwiarygodnić fałszywy komunikat. Ważne: Ostrzeżenie dotyczy próby oszustwa wymierzonej w klientów banku, a nie potwierdzonego włamania do systemów PKO BP.

CERT Polska ostrzega. Po tym rozpoznasz próbę oszustwa

Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest presja czasu. Cyberprzestępcy próbują przekonać odbiorcę, że musi natychmiast zaktualizować dane, bo w przeciwnym razie straci dostęp do części usług bankowych. Tak skonstruowana wiadomość ma odwrócić uwagę od szczegółów, które mogłyby zdradzić oszustwo. Klient działający w pośpiechu może nie sprawdzić adresu nadawcy ani tego, dokąd rzeczywiście prowadzi zamieszczony w e-mailu link.

Dlatego wiadomości dotyczące pilnej weryfikacji danych, problemów z rachunkiem czy rzekomych ograniczeń dostępu do bankowości powinny wzbudzać szczególną czujność. Sam fakt, że w treści pojawia się nazwa banku, nie oznacza, że wiadomość rzeczywiście została przez niego wysłana.

Co zrobić, gdy dostaniesz podejrzaną wiadomość od PKO BP?

Najbezpieczniej nie korzystać z odsyłaczy zamieszczonych w podejrzanych e-mailach. Aby sprawdzić informacje dotyczące rachunku, należy samodzielnie wejść na oficjalną stronę banku lub uruchomić jego aplikację mobilną. Podejrzaną wiadomość można również zgłosić do CERT Polska za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem Zgłoś incydent do CERT Polska. Zgłoszenie jest możliwe także przez usługę „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel.

Jeżeli ktoś zdążył już wpisać dane logowania na fałszywej stronie, powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnych kanałów i zgłosić podejrzenie przejęcia danych. Warto również zabezpieczyć dostęp do rachunku zgodnie z instrukcjami banku.

CERT Polska przypomina tym samym o zagrożeniu, które może dotknąć każdego użytkownika bankowości internetowej. Cyberatak nie musi zaczynać się od włamania do systemu banku. Czasem wystarczy przekonująco wyglądający e-mail i chwila nieuwagi klienta.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut